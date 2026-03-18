WSJ: росія посилила військову допомогу Ірану

росія посилила військову співпрацю з Іраном і розширила обмін розвідувальними даними на тлі протистояння Тегерана зі США та Ізраїлем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, серед яких високопосадовець однієї з європейських розвідок, москва активізувала підтримку Ірану з перших днів американської операції. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих, включно із супутниковими знімками, а також про інші форми військової взаємодії.

Джерела зазначають, що росія ділиться з Іраном напрацюваннями щодо використання ударних безпілотників типу "Шахед". Зокрема, передаються новітні модифікації, які підвищують точність і керованість дронів, а також рекомендації щодо тактики їх застосування — кількості апаратів у хвилі запуску та оптимальних висот польоту.

Крім того, москва нібито передає Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході та інфраструктуру союзників США в регіоні.

За даними джерел, саме завдяки такій підтримці Іран зміг завдати ударів по радарах і військових об’єктах США та їхніх партнерів у Йорданії, Бахрейні, Кувейті та Омані.

У матеріалі зазначається, що характер цієї допомоги нагадує підтримку, яку західні союзники надавали Україні протягом останніх років.