WSJ: росія посилила військову допомогу Ірану

18 березня 2026, 10:40
Джерело: zn.ua
Джерела зазначають, що росія ділиться з Іраном напрацюваннями щодо використання ударних безпілотників типу "Шахед".

росія посилила військову співпрацю з Іраном і розширила обмін розвідувальними даними на тлі протистояння Тегерана зі США та Ізраїлем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, серед яких високопосадовець однієї з європейських розвідок, москва активізувала підтримку Ірану з перших днів американської операції. Зокрема, йдеться про передачу розвідданих, включно із супутниковими знімками, а також про інші форми військової взаємодії.

Джерела зазначають, що росія ділиться з Іраном напрацюваннями щодо використання ударних безпілотників типу "Шахед". Зокрема, передаються новітні модифікації, які підвищують точність і керованість дронів, а також рекомендації щодо тактики їх застосування — кількості апаратів у хвилі запуску та оптимальних висот польоту.

Крім того, москва нібито передає Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході та інфраструктуру союзників США в регіоні.

За даними джерел, саме завдяки такій підтримці Іран зміг завдати ударів по радарах і військових об’єктах США та їхніх партнерів у Йорданії, Бахрейні, Кувейті та Омані.

У матеріалі зазначається, що характер цієї допомоги нагадує підтримку, яку західні союзники надавали Україні протягом останніх років.

ІранРосіяшахед

Останні матеріали

Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Більше публікацій

