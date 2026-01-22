Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман

Колумніст New York Times Томас Фрідман переконаний, що Дональд Трамп є найбільш антиамериканським президентом в історії США, чия політика керується не національними інтересами, а особистими амбіціями та его. На відміну від усіх попередніх американських лідерів після Другої світової війни, Трамп не поділяє фундаментальних цінностей щодо ролі Америки у світі та готовий жертвувати стратегічними альянсами заради власної вигоди. Його викривлена система цінностей призводить до руйнування того, що покоління американців будували десятиліттями. Фрідман попереджає: замість майбутнього "Америка понад усе" країна рухається до майбутнього "Америка сама" і "Я насамперед". Це підтверджує і промова Трампа в Давосі.

Томас Фрідман стверджує, що ніколи не поширював конспірологічні теорії про Дональда Трампа і росію. Він ніколи не вважав, що Трамп є російським агентом або що путін має над ним якийсь фінансовий вплив чи секс-записи, якими може його шантажувати. Фрідман каже, що завжди вважав, що все набагато гірше: Трамп у глибині душі просто не поділяє цінностей усіх інших американських президентів після Другої світової війни щодо того, якою має бути і повинна бути роль Америки у світі.

На думку Томаса Фрідмана, Трамп має абсолютно викривлену систему цінностей, яка не ґрунтується на жодному із засновницьких документів США, а просто сприяє будь-якому лідеру, який є сильним, незалежно від того, що він робить з цією силою; будь-якому лідеру, який є багатим і може, таким чином, збагатити Трампа, незалежно від того, що лідер робить з цими грошима або як він їх отримав; і будь-якому лідеру, який буде йому лестити, незалежно від того, наскільки очевидно фальшивим є ці лестощі.

Доки диктатор путін відповідав усім цим критеріям більше, ніж демократичний лідер України, Трамп ставився до нього як до друга – незважаючи на американські інтереси та цінності. путіну навіть не довелося докладати зусиль, щоб зробити Трампа своєю маріонеткою.

З усіх цих причин, переконаний Томас Фрідман, Трамп є найбільш антиамериканським президентом в історії. Це стало очевидним того дня, коли Трамп зганьбив сенатора Джона Маккейна, справжнього американського військового героя і патріота, за те, що той був збитий у бою і потрапив у полон. Який американець засудив би Маккейна, який провів понад п'ять років у полоні в північно-в'єтнамському таборі для військовополонених, відмовившись від дострокового звільнення, знаючи, що це буде використано в пропагандистських цілях?

Найгірші антиамериканські імпульси Трампа та його інтелектуальна лінь були стримані під час його першого терміну в Білому домі групою серйозних радників. Цього разу ніхто не може його стримати. Він оточив себе підлабузниками. Отже, переконує Фрідман, Трамп зараз керує США так само, як керував своїми компаніями – як одноосібний керівник, який може укладати жахливі угоди, пише автор.

Такий стиль управління призвів до шести заяв про банкрутство його компаній. На жаль, сьогодні ми всі є його акціонерами, і Томас Фрідман боїться, що він збанкрутує США як націю – морально гарантовано, а може, одного дня й фінансово та політично.

Поведінка Трампа, як переконує автор, стала настільки безрозсудною, настільки егоїстичною, настільки очевидно суперечливою американським інтересам, як їх давно визначили навіть республіканці, не кажучи вже про демократів, що постає питання: чи Америкою зараз править божевільний король?

Фрідман запитує, який американський президент міг би написати такого листа, як той, що Трамп надіслав у неділю прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре, стверджуючи, що одна з причин, чому він наполягає на придбанні Гренландії, полягає в тому, що йому не присудили Нобелівську премію миру? Він написав: "Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 війн плюс, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир, хоча він завжди переважатиме, але тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки".

Прочитайте ці слова повільно, радить Фрідман. Вони не кричать "Америка понад усе". Вони кричать "Я насамперед". Вони кричать: "Я, Дональд Трамп, готовий захопити Гренландію, навіть ціною розриву майже 77-річного альянсу НАТО, тому що Нобелівський комітет не присудив мені свою премію миру минулого року", ігноруючи той факт, що норвезький уряд не контролює присудження премії.

Інша річ, пише Фрдіман, якби Трамп заявив, що готовий розірвати НАТО через геополітичні міркування, що впливають на безпеку американського народу. Водночас автор каже, що не може уявити, що таке могло б статися, але принаймні може уявити таку можливість. Неймовірним для нього є те, що американський президент настільки одержимий бажанням отримати Нобелівську премію миру, щоб задовольнити своє его і перевершити свого попередника, а також зрівнятися з Бараком Обамою, який отримав премію миру в 2009 році, що він готовий зруйнувати весь альянс НАТО і торговельну систему з Європою, тому що не отримав її.

Автор намагається уявити собі сцену, в якій Трамп без сорому диктує цю записку своєму помічнику, а той надсилає її норвежцям – ймовірно, без того, щоб хтось із керівництва Білого дому зупинив його, без того, щоб хтось сказав: "Пане президенте, ви з глузду з'їхали? Ви не можете ставити свою особисту амбіцію отримати Нобелівську премію вище за весь Атлантичний альянс".

Але Трамп може це зробити, бо він, очевидно, не цінує кров, скарби та енергію, які покоління американських солдатів, дипломатів і президентів до нього пожертвували, щоб побудувати міцне партнерство з європейськими партнерами.

Томас Фрідман намагається висловити це в термінах, які Трамп повинен зрозуміти: якби Америка була компанією, ви б сказали, що покоління американських робітників, управлінців та інвесторів побудувало найуспішнішу, найприбутковішу та найвпливовішу корпорацію в історії світу – Атлантичний альянс (НАТО), створений на руїнах Другої світової війни. Завдяки відносно невеликим інвестиціям у післявоєнну Європу в межах Плану Маршалла, США створили здорового торгового партнера, який допоміг зробити і Америку, і Європу багатшими, ніж будь-коли; США допомогли перетворити Європу з континенту, відомого націоналістичними, етнічними та релігійними війнами, на найбільший центр вільних ринків, вільних людей і верховенства права у світі, отримавши потужного демократичного союзника, який допомагав стабілізувати світ і стримувати росію протягом останніх трьох чвертей століття.

Це правда, що Європа стикається з величезними викликами, від неконтрольованої міграції до надмірного регулювання та підйому ультраправих партій. І так, вона часто реагує на це нерішучістю. І так, в Арктиці існують обґрунтовані проблеми безпеки. Але покоління американських державних діячів і президентів розуміли надзвичайну важливість американсько-європейського договору і ніколи навіть не замислювалися над тим, щоб пожертвувати ним заради суверенітету над Гренландією.

Цілком очевидно, пише Фрідман, що тільки патологічний нарцис, який наполягає на тому, щоб його ім'я було на всьому – від чужого Центру Кеннеді до чужої Нобелівської премії миру – ризикнув би всім вищезазначеним, щоб захопити Гренландію, особливо якщо врахувати, що США вже має право використовувати бази в Гренландії та розміщувати там війська і ракети. США також мають право інвестувати в видобуток її корисних копалин.

Якби Америка дійсно була компанією, наголошує автор, рада директорів відреагувала б на поведінку Трампа, оголосивши про "втручання" в діяльність генерального директора.

На жаль, рада директорів Америки, а саме Конгрес США під керівництвом республіканців, повністю позбавила себе повноважень. І тепер її народ, акціонери, залишиматься з рахунком, який доведеться оплатити.

Тим часом, зауважує Томас Фрідман, конкуренти America Inc. просто не можуть повірити своїй удачі. З кінця Другої світової війни і росія, і Китай розуміють те, чого не розуміє Трамп: конкурентну перевагу Америки. Тоді як росія і Китай мали лише васалів, яким вони могли наказувати і тиснути, щоб ті приєдналися до них у будь-якій геополітичній або геоекономічній конкуренції зі Сполученими Штатами, Америка мала секретну зброю, яка була прихована на видноті: союзників, які поділяли її цінності і були готові робити складні речі, як-от відправляти своїх солдатів воювати і гинути в її війнах в Іраку та Афганістані. Одним з них була Данія, яка має суверенітет над Гренландією.

росія і Китай мріяли, що одного дня станеться щось, через що Америка втратить своїх союзників, а НАТО розпадеться. Без економічних союзників Америка ніколи не могла б бути такою впливовою у торговельних переговорах із Китаєм, а без військової могутності Америки НАТО було б важко запобігти росії повернути собі частини Центральної та Східної Європи, над якими вона втратила контроль після падіння Берлінського муру.

І ось одного дня їхні мрії збулися. Американський народ обрав людину, яка, незалежно від того, що вона нам говорить, веде нас не до майбутнього "Америка понад усе", а до майбутнього "Америка сама" і "Я насамперед", завершує статтю Томас Фрідман.

Джерело: New York Times