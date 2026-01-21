Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен акцентує увагу на "божевільному листі" Трампа прем'єру Норвегії. Він наголошує, що широке обговорення цього листа ігнорує той факт, що як би Трамп не діяв, він досягає своїх цілей: принижує європейців, відволікає увагу від війни росії і допомагає путіну.

Трамп написав божевільного листа, який Білий дім навмисно поширив. Трамп надіслав його прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре, у якому виклав причини посилення тиску на Норвегію та інші європейські держави, аби спонукати їх натиснути на Данію щодо передачі Гренландії США. Ось текст для вашої втіхи.

Дорогий Йонаес! З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн плюс, я більше не відчуваю обов'язку думати винятково про мир. Хоча мир завжди буде пріоритетом, але тепер можу думати і про те, що є добрим та правильним для Сполучених Штатів Америки. Данія не може захистити цю землю від росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають "право власності"? Жодних письмових документів немає: є лише човен, який приплив туди сотні років тому, але ми теж мали човни, які припливали туди. Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший від часу його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного контролю над Гренландією. Дякую! Президент Д. Т.

І миттєво цей лист став головною новиною дня передусім через надзвичайний нарцисизм президента, який, здається, спрямовує зовнішню політику США в бік Гренландії лише тому, що не отримав Нобелівську премію миру. "Ха-ха", – вигукнули всі: Трамп старий, Трамп божеволіє, Трамп ідіот...

Насправді ж Трамп знову обдурив опонентів. Темою новин став лист і нібито мінливий характер Трампа. Давайте посміємося з Помаранчевого чоловіка, старого дідуся, великої дитини!

Якби ж то.

Реальна ситуація така: загрози для Гренландії були неминучі із самого початку (навіть до того, як Трамп не отримав Нобелівську премію), а європейські держави не підготувалися до цієї ситуації і, по суті, погіршили її, витративши останні кілька місяців на підлесливі похвали Трампу. Тепер війна в Україні знову відійшла на другий план. Водночас основні потреби путіна задовольняє уряд США. Лист був опублікований Білим домом саме із цих причин – і Білий дім досягає поставлених цілей.

Можливо, тільки можливо, татко знає, що робить.

Перша реальна історія має бути очевидною. Точно такі самі погрози щодо Гренландії Трамп почав озвучувати більше року тому. 22 грудня 2024 року він виступив з однією з перших своїх заяв про те, що хоче отримати у "власність і під контроль" Гренландію.

"Мені приємно оголосити, що я обираю Кена Гауері на посаду посла США в Королівстві Данія. Кен – всесвітньо відомий підприємець, інвестор і державний службовець, який блискуче служив нашій країні під час моєї першої каденції як посол США у Швеції, де він очолював зусилля зі зміцнення оборони, безпеки та економічної співпраці між нашими країнами. Як співзасновник PayPal і венчурного фонду Founders Fund, Кен перетворював американські інновації та технологічне лідерство на історії глобального успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні нас за кордоном. З міркувань національної безпеки та свободи у всьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен чудово впорається з представленням інтересів Сполучених Штатів. Дякую, Кене, і вітаю!"

7 січня 2025 року він посилив погрози і виніс на обговорення питання про застосування військової сили. Ось короткий виклад того, що він сказав тоді на пресконференції в Мар-а-Лаго.

На запитання, чи виключає він застосування військової або економічної сили для захоплення автономної датської території (Гренландії) або Панамського каналу, він відповів:

"Ні, я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому". "Але я можу сказати таке: вони нам потрібні для економічної безпеки", – заявив він журналістам під час розгорнутої пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

До речі, Трамп був не єдиним, хто висловлював такі погрози. Це був широко підтриманий хор голосів, до якого входили ті, хто найкраще знає його логіку. Колишній радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен у грудні 2024 року також приєднався до хору, сказавши, що Данія не здатна захистити Гренландію військовим шляхом.

Отже, Трамп і його оточення використовували ті самі аргументи, які він висунув Гару Стьоре, щоб виправдати спроби США захопити Гренландію майже 400 днів тому: що це було питання економічної та військової безпеки США, що Данія не може захистити Гренландію тощо. Це не прояв мінливості чи суперечливості. Це прояв одного й того самого бажання, яке реалізується різними способами. Це дуже схоже на його постійні маневри щодо України. Чи підтримає Трамп законопроєкт Грема-Блюменталя? Чи надішле Трамп "Томагавки" тощо. Але насправді Трамп підтримує політичні цілі путіна.

Тож лист не має самостійного значення: це частина довгострокового плану із захоплення Гренландії. І якщо Трамп має вигляд божевільного старого нарциса – а це допомагає йому наблизитися до мети, – то з його точки зору це лише плюс.

Друга реальна історія полягає в тому, що Трамп принижує європейців, бо вважає їх слабкими прохачами. Упродовж року європейські держави підлещувалися до нього, плескали по спині, благали про підтримку і давали йому відчути, що він контролює ситуацію, вихваляючи будь-які його кроки. Пам'ятаєте сумнозвісний саміт НАТО в червні минулого року, на якому його називали "татком"?

І все це відбувалося в той час, коли Трамп запровадив жорсткі мита для європейських країн, а потім ці самі країни погодилися на нерівноправний договір, який дозволяє уряду США встановлювати вищі мита на їхні товари, ніж вони встановлюють на американські. Інакше кажучи, підлещуючись до Трампа, вони погодилися на угоду, яка поставила їх у гірше становище.

До речі, Трамп також зневажає європейські держави за те, як легко він маніпулював ними в питанні України. Він припинив усю допомогу США, обдурює європейців, стягуючи з них націнку на озброєння, яке вони купують для України, часто затягує постачання цього озброєння – і все це в той час, як він тісно співпрацює з російським урядом. Він бачив, як європейські держави хвалили його, тоді як він працював над знищенням їхньої безпеки.

Тож цей лист – лише ще один приклад тиску на людей, яких він вважає слабкими. Ви мене зневажили – як ви смієте! Тепер я беруся за вас, і єдиний спосіб зробити мене щасливим – віддати мені Гренландію. Він робить ставку на те, що європейська слабкість знову дасть про себе знати і може дати йому те, чого він хоче.

Третя реальна історія полягає в тому, що Трамп знову дає путіну час у війні проти України і відводить увагу від повідомлень про те, що росіяни скоюють військові злочини, намагаючись заморозити українське населення на смерть. Лише два тижні тому хор дурнів знову говорив, що Трамп втрачає терпіння до путіна, що він збирається посилити тиск і схвалити санкції.

Зараз ніхто не говорить про те, що він буде жорстким щодо росії. Зараз йдеться про кризу між США та Європою, про те, що НАТО може припинити своє існування, що США можуть навіть застосувати військову силу проти своїх колишніх союзників.

А росіяни продовжують безжально атакувати українські міста, як вони це робили минулої ночі. Ракетами і дронами росіяни знову обстріляли Київ, залишивши 5635 багатоквартирних будинків без опалення.

Але всі хочуть говорити про старого дідуся та його вражене его. Трамп сміється над своїми ворогами і, правду кажучи, має на це право. Він знову робить із них дурнів.

