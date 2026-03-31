Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер

Колишній головний редактор Crooked і The New Republic Браян Бойтлер вважає, що нещодавно викриті схеми зі зберігання Трампом секретних документів та інсайдерської торгівлі на державних таємницях, зокрема довкола війни з Іраном, дають шанс американському суспільству викрити Трампа і з часом позбутися його через імпічмент. Він пропонує почати з низки практичних кроків. Спираючись на конкретні докази – витік інформації ФБР про мотиви Трампа та підозрілі біржові угоди на сотні мільйонів доларів напередодні оголошення про деескалацію війни з Іраном, – Бойтлер закликає до імпічменту судді Кеннон, яка засекретила справу проти Трампа, парламентських розслідувань та притягнення до відповідальності всіх, хто нажився на державних таємницях. Він переконаний, що це може стати для світу авансовим внеском американців у відновлення в Америці підзвітної демократії.

Про Дональда Трампа, його радників і численних прислужників в інших гілках влади можна сказати ось що: вони вправні майстри приховування, але кепські виконавці. Це стало очевидним ще за першого терміну Трампа, ба навіть ще під час його першої кампанії, але за другого терміну цей шаблон лише посилився, оскільки злочинність стала ще розгнузданішою. Найбільше вони провалилися саме на приховуванні файлів у справі Епштейна. А тепер одночасно відкриваються ще дві змови – обидві пов'язані з використанням державних таємниць для приватного зиску.

Основні скандали різні й розділені роками, але тепер вони загрожують зіткнутися.

Одну справу мали вважати закритою після того, як Трамп виграв вибори 2024 року, фактично поклавши край переслідуванню спецпрокурором Джеком Смітом через викрадення Трампом суворо засекречених документів і приховування цього факту. Корумпована суддя Ейлін Кеннон, призначена Трампом у цій справі, ще раніше наказала закрити справу з надуманих підстав. Коли Трамп переміг, уряд відкликав свою апеляцію, майже остаточно гарантувавши, що він ніколи не постане перед судом. А щоб завершити приховування, Кеннон видала охоронний припис, яким засекретила офіційний звіт Сміта про розслідування, щоб громадськість не могла його прочитати.

Ця змова почала руйнуватися, коли Міністерство юстиції Трампа випадково передало Конгресу документи зі звіту Сміта, які свідчать про мотиви Трампа. Передача цих документів стала наслідком тривалих зусиль республіканців дискредитувати Сміта – накидати лайна поверх самої змови шляхом вибіркового розкриття. У своїй поспішності й недбалості посадовці Мін'юсту США випадково підтвердили, що вся ця секретність потрібна не лише для того, щоб уберегти Трампа від сорому. Вона свідчить, що прокурори вважали: Трамп викрав секретну інформацію, зокрема і документи з планування війни проти Ірану, для особистої вигоди.

У меморандумі від 13 січня 2023 року, який оприлюднив провідний демократ у Комітеті з питань судочинства Палати представників Джеймі Раскін, прокурори написали, що [ФБР] встановило: секретні документи, які президент Трамп зберіг після відходу з Білого дому, були перемішані з документами, створеними вже після того, як Трамп залишив посаду. ФБР також виявило, що певні секретні документи, які президент Трамп неналежно зберігав, "мали б значення для певних бізнес-інтересів". Прокурори Мін'юсту США також дійшли висновку, що ці "секретні документи, пов'язані з його бізнес-інтересами", свідчили про мотив їх збереження. Це перша змова, яка похитнулася.

Друга випливає з того, що політичні інсайдери, які торгують на урядових секретах, залишають сліди для слідчих. 16 березня трампівські лоялісти усунули головну посадовицю з правозастосування у Комісії з цінних паперів та бірж США – одному з небагатьох федеральних регуляторів, що мають юрисдикцію розслідувати інсайдерську торгівлю. За повідомленнями, вона "конфліктувала з керівництвом агентства щодо напряму програми правозастосування, зокрема щодо ведення справ, пов'язаних із президентом Дональдом Трампом та його родиною". А потім у понеділок, за лічені хвилини до того, як Трамп оголосив про поетапну деескалацію своєї війни проти Ірану, одна чи кілька осіб, які заздалегідь знали про його плани, поставили сотні мільйонів доларів на те, що ціни на нафту впадуть, і заробили понад мільярд доларів прибутку.

Це була лише найбільш помітна угода. На нерегульованих ринках ставок люди готуються заробити мільйони, якщо Трамп знову піде на ескалацію, ставлячи на точний час наземного вторгнення в Іран. Ось один приклад із Polymarket.

Чи це люди з оточення Трампа чи просто безрозсудні спекулянти? Ви поставили б такі суми, якби діяли навмання? Чи Трамп власним наживанням створив культуру корупції, за якої збагачення на державних таємницях, обкрадання інших інвесторів і наражання на небезпеку американських військових стали звичною практикою?

Термін "зрада" бездумно розкидають у політиці, особливо в епоху Трампа, надто сам Дональд Трамп. Майже завжди це цілковита нісенітниця. Але ці злочини значно ближчі до справжньої зради, ніж будь-що з того, що зробили критики Трампа, аби заслужити таке звинувачення. Імовірно, це все ж не підпадає під юридичне визначення зради – найпростіше пояснення полягає у звичайній жадобі, а не в особливому намірі зрадити Сполучені Штати, допомагаючи їхнім ворогам. Але розкриття воєнних планів для просування бізнес-інтересів і великі, показові ставки на військові чи дипломатичні маневри, успіх яких залежить від елемента раптовості, безперечно допомагають ворогам США.

Так збіглося (а може, це був зовсім не збіг), що Трамп знову став президентом і розв'язав війну проти Ірану. Вона швидко перетворилася на принизливий провал, який Трамп може спробувати замаскувати, кинувши в наземну операцію війська як мішені для дронів. Чому він розпочав цю війну? Які чинники впливали на його рішення? Лояльність його колег-клептократів на Близькому Сході? Статки його дітей? Неприкрита, імпульсивна жадоба?

Сам факт, що за Трампа ми не можемо з певністю відповісти на ці запитання, уже сам по собі є аргументом на користь його імпічменту та усунення з посади. Оскільки республіканці в Конгресі сповнені рішучості не оголошувати йому імпічмент, найпрямішим законодавчим способом стримати шкоду від цих серійних порушень є обмеження його воєнних повноважень: примусити до нових голосувань за резолюції, які зобов'яжуть його звертатися до Конгресу по дозвіл на застосування військової сили; відмовитися фінансувати війну без визначеного кінця.

Але підхід із найбільшим потенційним виграшем передбачає агресивне розслідування – Конгресом або будь-якою іншою структурою, щоб викрити тих, хто нажився. Такий нагляд зробив би Трампа та його поплічників уразливими до сильного політичного удару за розпродаж американських інтересів і готовність гратися долями військовослужбовців. Це могло б охолодити епідемію інсайдерської торгівлі. І це був би важливий, ранній жест для світу, що Сполучені Штати, можливо, зрештою очистяться від трампівської потвори.

Республіканці в Конгресі готові піти дуже далеко, щоб сприяти корупції Трампа. Але це може стати політично нестерпним. Вони намагалися допомогти йому поховати файли Епштейна, але не змогли втримати приховування.

Чи заблокували б ті самі республіканці розслідування цих угод на державних таємницях? У виборчий рік? Їхня неохота – сам факт, що вони не ініціювали розслідування негайно, уже говорить багато про що. Якби існувало невинне пояснення або бодай таке, що не викривало б машину Трампа, вони охоче кинулися б його рятувати. Вони принаймні мають підозрювати, що люди з оточення Трампа забагато говорять. Простіше пояснення полягає в тому, що республіканці в Конгресі вважають: справжніми вигодонабувачами є сам Трамп або його довірені особи.

Прозорість можна нав'язати республіканцям майже так само, як Ро Ханна і Томас Мессі рознесли змову у справі Епштейна. Людей, які зробили ці ставки, можна викрити. Людей, які стоять за приховуванням, можна змусити пояснюватися публічно.

Звісно, якщо ми досягнемо двопартійного консенсусу, що нажива на державних таємницях є зрадою Сполучених Штатів, чимось, чого не можна терпіти, то яка тоді логіка в тому, щоб тримати звіт Джека Сміта під грифом секретності?

Дещо з цього згодом може вийти назовні звичайними каналами.

Група громадського нагляду American Oversight подала в 11-му окрузі позов, метою якого є примусове розкриття звіту Сміта.

Понеділкові угоди пройшли через Chicago Mercantile Exchange, що, ймовірно, дає Іллінойсу юрисдикцію для розслідування – зрештою, люди по інший бік цих ставок, які не мають доступу до інформації з національної безпеки, фактично втратили свої гроші через крадіжку. А це означає, що ті, хто нажився, ймовірно, одночасно порушили федеральне законодавство і законодавство штату.

Але на кону тут значно більше, ніж справедливість для трейдерів або політична відплата всередині країни.

Політичний дискурс у США і в усьому світі переповнений сумнівами щодо майбутнього Америки, її впливу у світі, її надійності як партнера. Наші демократичні союзники, якщо в нас узагалі ще лишилися такі, цілком слушно бачать у республіканцях хижацьку авторитарну партію й мало вірять, що виборці в хитких штатах надовго відгородять їх від влади, доки ті не вичистять зі своїх лав злочинний елемент. Наше колективне рішення повернути Трампа до влади спричинило тяжку кризу довіри. Але для тих самих союзників майже так само руйнівно спостерігати, як республіканці безкарно грабують країну, тоді як конкуруючі еліти дивляться на це, не бажаючи або не спромагаючись притягнути їх до відповідальності.

Мабуть, найбільше питання, яке всіх непокоїть: Америка прогнила до кісток чи вона фактично перебуває у вигнанні? Чи приречена Америка на невизначений час бути мафіозною державою на пів ставки? Чи її уряд просто окупований шахрайською клікою, якої можна назавжди позбутися, щойно демократичні сили наберуться волі повернути контроль?

Ця відмінність ключова, і її видно в глобальному сприйнятті вибраної Трампом війни проти Ірану. Її стратегічне ведення обернулося приниженням. Але це приниження майже повністю походить від Трампа як людини. Виборців у хитких штатах можуть обдурити його горлопанські заяви в Truth Social і подальше довірливе висвітлення в новинах, але іноземні лідери розуміють, що жодна інша американська адміністрація не зробила б нічого подібного. Ні войовнича ліберальна адміністрація, ані неоконсервативна. Вони також розуміють, що цей провал говорить значно більше про Трампа, ніж про могутність США як таку. Те, що Трампу бракує політичної підтримки навіть для дріб'язкової війни заради гострих відчуттів проти Ірану, не означає, що Сполучені Штати погано показали б себе в реальному й виправданому оборонному зіткненні великих держав.

Інакше кажучи, Трамп заплямував Сполучені Штати, але поки нікому по-справжньому не ясно, чи змінив він їхній характер назавжди.

Ясність дадуть майбутні вибори. Якщо вони минуть добре, нам однаково доведеться чимало спокутувати. Подумайте, як виглядає це інсайдерське наживання на війні для союзників США в Азії, які вже зазнають серйозних економічних труднощів через міжнародний дефіцит нафти, створений Трампом.

Запровадження наслідків уже зараз за всю цю корупцію, що дестабілізує світ, стало б вагомим авансовим внеском. Це може початися в Конгресі та в офісі генерального прокурора Іллінойсу. Але має і мусить тривати далі, коли влада Трампа слабшатиме, а зрештою – зникне.

Тож демократи мають оголосити імпічмент Кеннон, викрити всі приватні мотиви Трампа для початку цієї війни і домогтися відшкодування від злодіїв, які на цьому збагатилися. Водночас вони мають попередити всіх міжнародних лідерів, які вирішили стати на бік MAGA, а не уряду США, що їх внесуть до чорного списку, коли до Америки повернеться етична демократія.

Надто легко уявити, як наші лідери знову відмовляються від такого зіткнення. Трамп і так уже руйнується сам по собі. І ще – а як же війська? Бурмотіння про доступність. Але світ дивиться. Його лідери чекають, чи зможуть демократичні сили у Сполучених Штатах притягнути злочинців до відповідальності, чи вони знову виявляться надто слабкими, надто розділеними і надто цинічними, щоб забезпечити дію американського закону. Поведінка опозиції до Трампа зараз реально вплине на те, чи вирішать вони знову нам довіряти.