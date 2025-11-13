Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін

Колишній помічник прокурора США Джеффрі Тубін, який пише про перетин права і політики, в колонці для New York Times розповідає, як адміністрація Трампа веде безпрецедентну кампанію проти родини колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Батька переслідують кримінально, а доньку Морін, яка успішно вела справи Епштейна та Максвелл, звільнили з посади федерального прокурора без жодного обґрунтування. Її позов про незаконне звільнення може стати знаковим для всієї системи державної служби США, оскільки визначить, чи має президент необмежену владу звільняти сотні тисяч федеральних службовців з політичних мотивів. Якщо Трамп переможе, це зруйнує понад столітню традицію захисту державних службовців від партійних чисток і змусить професіоналів, як Морін Комі, уникати роботи в уряді.

Уряд Північної Кореї практикує "покарання родичів" – держава карає не лише за політичні правопорушення, а й родичів порушників. Схоже, що щодо принаймні однієї помітної родини адміністрація Трампа застосувала подібну модель, вважає Джеффрі Тубін.

На попередньому слуханні, призначеному на четвер у місті Александрія в штаті Вірджинія, колишній директор ФБР Джеймс Комі оскаржив призначення федеральної прокурорки Ліндсі Галліган, яка підписала його обвинувальний акт у вересні. Комі – перший колишній високопосадовець, якого адміністрація Трампа притягнула до кримінальної відповідальності, проте справа проти нього спирається на давно усталені правові принципи.

Чи є обвинувачення мстивим? Чи чітко вказані в обвинувальному акті кримінальні діяння? Чи чітко обвинувальний акт визначає склад злочину? Чи справді Комі дав неправдиві свідчення? Наслідки цього переслідування матимуть широкий резонанс, але реальні юридичні наслідки вироку безпосередньо відчує лише сам Комі, переконаний автор.

Натомість, як зазначає Джеффрі Тубін,16 липня цього року Міністерство юстиції звільнило його старшу доньку Морін Комі з посади федеральної прокурорки, а вона, зі свого боку, подала позов про поновлення. Підготовчі провадження в її цивільній справі зараз тривають у тому самому нью-йоркському суді, де раніше Комі-молодша представляла уряд.

Обидві справи можуть стати знаковими в історії американського правосуддя, переконаний Джеффрі Тубін, але правовий прецедент, що постане з позову доньки, може виявитися набагато більш значущим, ніж висновок у справі її батька. Рішення за позовом Морін Комі щодо незаконності її звільнення може вплинути на правовий статус майже всіх федеральних службовців, вважає колишній помічник прокурора.

Вимоги Комі-молодшої прості. Вона пропрацювала десятиліття асистенткою федерального прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка. На цій посаді вона користувалася гарантіями федеральної державної служби, що існує вже понад століття.

Згідно з чинною редакцією закону 1978 року, працівники мають право на "чесне та справедливе ставлення … незалежно від політичної належності … з належною повагою до їхнього приватного життя та конституційних прав", а кадрові рішення (включно зі звільненнями) мусять ґрунтуватися на заслугах і професійній придатності та не можуть бути свавільними, примхливими чи дискримінаційними. Відповідно до її позовних вимог, Комі була звільнена всупереч цим нормам.

Її позов – майже ідеальний тест-кейс, адже в неї була бездоганна репутація прокурорки. За десять років служби вона послідовно отримувала оцінки "відмінно" і була підвищена до керівних ролей у прокуратурі Південного округу. Вела низку найрезонансніших справ відомства, зокрема розслідування щодо Джеффрі Епштейна за звинуваченнями в сексуальній експлуатації неповнолітніх до його самогубства, а згодом успішно притягнула до відповідальності Гіслейн Максвелл. Незадовго до звільнення була частиною команди, яка домоглася часткового засудження Шона "Дідді" Комбса за різні сексуальні злочини. Комі наголошує, що їй ніколи не висували жодних зауважень, а тим паче доказів неналежної роботи.

То чому її звільнили? За словами Тубина, упродовж 2025 року Морін Комі стала мішенню праворадикальної інфлюенсерки Лори Лумер, публічні атаки якої на кількох посадовців адміністрації Трампа, зокрема на директора Агентства національної безпеки (NSA) генерала Тімоті Го, призвели до їхнього усунення. Лумер позиціонує себе як захисницю президента і використовує соцмережі, щоб очолювати кампанії проти тих, кого звинувачує в недостатній лояльності до головнокомандувача. Вона вимагала звільнення Морін Комі як "загрози нацбезпеці" через її "близькість до злочинця", тобто до її батька.

В офіційному повідомленні про звільнення пані Комі, яке надійшло у вигляді короткого електронного листа від представника Міністерства юстиції у Вашингтоні, не було вказано жодної причини її звільнення. Їй лише повідомили, що її звільнено "відповідно до статті II Конституції США" – положення, яке визначає повноваження президента. Ці короткі слова і, зокрема, те, що було опущено в повідомленні про звільнення, розкривають юридичні аспекти позову пані Комі.

На думку Тубіна, президент має абсолютне право звільняти політичних призначенців, таких як члени кабінету міністрів та інші високопосадовці в його адміністрації. Але переважна більшість федеральних службовців, включно з прокурорами, такими як Морін Комі, захищені правилами державної служби, і саме це Міністерство юстиції не врахувало в електронному листі, яким її повідомили про звільнення.

"Пані Комі має дуже вагомі підстави стверджувати, що її звільнення було порушенням закону про державну службу, який передбачає, що звільнення має бути обґрунтованим, а вони не вказали жодної причини для її звільнення", – пояснив професор права в Університеті Джорджа Вашингтона Річард Пірс-молодший, який є авторитетом у галузі законодавства про державну службу.

Державна служба має глибоке коріння в американському уряді. "Боротьба за "систему розподілу посад" визначала американську політику в кінці ХІХ століття, – розповів професор державного управління в Гарварді Деніел Карпентер. – Коли республіканець Бенджамін Гаррісон переміг демократа Гровера Клівленда в 1888 році, перше, що зробив Гаррісон, – це звільнив 40 000 поштових працівників, щоб замінити їх республіканцями. Вся система була неефективною і корумпованою".

Закон Пендлтона про реформу державної служби 1883 року мав на меті встановити кваліфікацію, а не політичну належність, як основний критерій для працевлаштування на федеральну службу, але закон широко втілили лише за президентства Теодора Рузвельта, у розквіт прогресивної ери на початку ХХ століття. "Ідея полягала в тому, щоб перевести більшість федеральних посад на систему заслуг і заборонити звільнення з політичних мотивів новою адміністрацією", – пояснює професор Карпентер. З різними змінами державна служба залишалася здебільшого політично недоторканною аж дотепер.

Судове визнання конституційного права президентів звільняти федеральних службовців без пояснення причин, що є явним порушенням правил державної служби, означало б значне розширення повноважень виконавчої влади. Саме це президент Трамп намагається зробити в низці сфер, включаючи мита, імміграцію та військові повноваження – все це відповідно до теорії конституційного права, відомої як унітарна виконавча влада.

Тепер Верховний суд перевірить межі цієї теорії, розглядаючи питання, чи має Трамп право звільняти керівників так званих незалежних агентств, таких як Федеральна резервна система, до завершення їхнього фіксованого терміну повноважень. Справа Комі порушує ще одне питання про розширення повноважень виконавчої влади: чи може президент також звільняти, з будь-якої причини або без причини, сотні тисяч інших федеральних службовців.

Вже є одна ознака, що Трамп надає особливого пріоритету своєму праву звільняти будь-якого федерального службовця. Провідною академічною речницею ідеї, що Конституція дає президенту майже необмежені повноваження над федеральними службовцями, була професорка права Католицького університету Америки Дженніфер Маскотт, і Трамп винагородив її за ці погляди висуненням до Апеляційного суду третього округу. Минулого місяця її кандидатуру затвердив Сенат. Жодна зі справ Комі не буде оскаржена в Третьому окрузі, але піднесення такої видатної прихильниці президентської влади у сфері федеральної зайнятості може мати резонанс у всій федеральній судовій системі.

Як наголошує Тубін, завдяки законам про державну службу більшість федеральних службовців могли вважати, що вони працюють поза виром виборчої політики і що їхня робота безперервно триватиме від однієї адміністрації до іншої. Саме ця ізоляція від партійних потрясінь часто головним чином приваблює таких людей, як Морін Комі, яку її адвокати влучно описали як "зразкову, віддану й високо відзначену державну службовицю".

Найбільший ризик від надання президенту свавільного контролю над строками служби всіх федеральних працівників полягає не в тому, що він звільнить їх усіх, а в тому, що такі фахівці як Морін Комі взагалі не шукатимуть таку роботу, завершує колонку Джеффрі Тубін.

