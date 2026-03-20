У США представили дизайн золотої монети із зображенням Трампа

Федеральна комісія з образотворчих мистецтв США, до складу якої входять призначені Дональдом Трампом члени, схвалила дизайн пам’ятної золотої монети із зображенням президента. Монету планують випустити до 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це пише NBC News.

Йдеться про 24-каратну золоту монету, на лицьовій стороні якої зображено Трампа в Овальному кабінеті, а також роки 1776 і 2026. На звороті розміщено символ США – білоголового орлана. Голова Монетного двору Брендон Біч привітав це рішення та назвав монету "прекрасною пам’ятною золотою монетою".

Він також наголосив:"Немає більш символічного профілю для лицьової сторони таких монет, ніж профіль нашого чинного президента Дональда Трампа".

Водночас випуск монети ще має бути офіційно затверджений Міністерством фінансів США. Остаточне рішення ухвалює міністр фінансів, який враховує рекомендації як комісії, так і Громадянського консультативного комітету з монетного виробництва. Раніше повідомлялося, що в цьому комітеті виступали проти використання зображення Трампа на пам’ятній монеті.

У Мінфіні заявили, що консультативний орган виконав свою функцію, однак його роль є дорадчою, і остаточний вибір дизайну залишається за міністром. Зазначається, що ця золота монета є окремим проєктом і не пов’язана з планами карбування доларових монет, які можуть увійти в обіг.