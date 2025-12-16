Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони

Американське онлайн-видання Salon звертає увагу, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер перетворився на ключового архітектора концентрації влади у другій адміністрації Трампа. Маючи доступ до Білого дому, він поєднує приватні інвестиційні інтереси з державними рішеннями, залучаючи мільярди від автократичних режимів Близького Сходу. Його вплив охоплює медіа, зовнішню політику та стратегічні угоди, створюючи безпрецедентний конфлікт інтересів, який загрожує незалежності американських інституцій. Тож не дивно, що він бере участь у переговорах з путіним щодо України, адже Трамп і його кліка планують заробити на цій "мирній угоді" за рахунок повернення росії до світової економіки.

Швидкість і масштаби повернення Джареда Кушнера неможливо переоцінити. У перший рік другого президентського терміну Дональда Трампа його зять без особливих зусиль консолідує економічну та політичну владу з вражаючою швидкістю. Кушнер опинився в центрі одного з найбільших злиттів медіа за останні роки та в осерді зовнішньої політики Білого дому, одночасно отримуючи багатомільярдні інвестиції від автократичних урядів, пише американський онлайн smart-таблоїд Salon.

Видання нагадує, що минулого понеділка Paramount Skydance – компанія, якою керує Девід Еллісон, мільярдер, якого Трамп відкрито закликав переформатувати новинну індустрію на свою користь – розпочала безпрецедентну спробу придбати Warner Bros. Discovery, ініціювавши вороже поглинання після того, як програла попередній тендер компанії Netflix. Пропозиція Paramount значною мірою базується на інвестиційній компанії Кушнера Affinity Partners та суверенних фондах Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару. Ці автократичні режими Близького Сходу є основними інвесторами в придбанні, яке дасть їм, і Кушнеру, вплив на деякі з найпотужніших новинних і культурних двигунів Америки: CNN, HBO, Warner Bros. Pictures і величезну бібліотеку контенту Warner, яка формує національну (і міжнародну) уяву. Це партнерство є безпрецедентним. Salon наголошує, що навіть правоконсервативна медіаімперія Руперта Мердока не була капіталізована іноземними монархіями, які прагнули політичного впливу.

Salon нагадує, що після того, як Кушнер покинув першу адміністрацію Трампа, він залучив понад 3 мільярди доларів для Affinity Partners, зокрема 2 мільярди доларів від Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. За повідомленнями, власні радники саудівців попередили наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, що досвід Кушнера не виправдовує таку інвестицію, але наслідний принц не прислухався до них. ОАЕ та Катар незабаром пішли за ним, додавши до загальної суми ще 1,5 мільярда доларів. На кінець 2024 року Кушнер все ще не приніс значних прибутків цим іноземним урядам, проте виплатив собі щонайменше 157 мільйонів доларів гонорарів. Forbes тепер називає його мільярдером.

На думку Salon, захопливі масштаби пропозиції Paramount – Warner роблять ставки ще більш очевидними. Суверенні фонди Саудівської Аравії, Абу-Дабі та Катару спільно пропонують близько 24 мільярдів доларів для поглинання, що перевищує всю поточну ринкову вартість самої Paramount.

Таблоїд наголошує, що це автократії, які інвестують в інфраструктуру американської політичної комунікації, і роблять це через зятя президента. Неможливо придумати більш прямий конфлікт інтересів. Paramount навіть намагається структурувати угоду так, щоб уникнути федерального контролю, аргументуючи це тим, що іноземні інвестори не матимуть "права голосу" – це настільки неправдоподібна фікція, що вона ображає інтелект будь-якого серйозного регулятора.

Після того, як газета Wall Street Journal повідомила, що Еллісон пообіцяв політичну покірність, запевнивши Трампа, що він внесе "радикальні зміни" в політику CNN після укладення угоди, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зневажливо зазначила, що CNN "тільки виграє від нового власника". Цього тижня вона і Трамп також публічно висміяли ведучу телеканалу Кейтлан Коллінз.

Якщо все врахувати, зауважує Salon, то це авторитарний сценарій у найчистішому вигляді. Трамп навіть не намагався приховати свої наміри. Він відверто заявив, що, на його думку, CNN слід продати, що її нинішнє керівництво є "корумпованим або некомпетентним" і що жодній медіакомпанії не слід дозволяти продовжувати "поширювати отруту".

Як зазначає таблоїд, Трамп вже давно має упереджене ставлення до CNN. До того, як він вперше обійняв посаду в 2017 році, Кушнер був відповідальним за забезпечення сприятливого висвітлення в правих ЗМІ, таких як Sinclair. Видання також нагадує, що заявка Кушнера на отримання допуску до таємної інформації була спочатку відхилена, коли перевірка ФБР викликала занепокоєння щодо потенційного іноземного впливу. Кушнер, який протягом десяти років був власником знаменитого New York Observer, особисто звернувся до тодішнього глави CNN Джефа Цукера з проханням змінити формування політичних панелей мережі, але Цукер відмовився. Крім CNN, Кушнеру приписують організацію повороту вправо іспаномовної мережі TelevisaUnivision напередодні виборів 2024 року, після чого результати Трампа серед іспаномовних виборців покращилися.

Зараз члени Конгресу з обох партій висловили занепокоєння з приводу цієї нової угоди. Сенатор Майк Лі, республіканець зі штату Юта, який очолює підкомітет Сенату з антимонопольного законодавства, заявив, що угода викликає "багато антимонопольних застережень" і що він проведе "інтенсивне антимонопольне слухання". Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, республіканець з Південної Дакоти, заявив, що Міністерство юстиції повинно "ретельно вивчити" угоду. А сенаторка Елізабет Воррен, демократка зі штату Массачусетс, зазначила, що угода "виглядає як антимонопольний кошмар". Якщо Netflix придбає Warner Bros. Discovery, вона стане власником двох із трьох найбільших стрімінгових сервісів – Netflix і HBO Max. Ця ринкова влада може дозволити Netflix підвищити ціни на свої послуги передплати, які вже стрімко зростають.

Але, наголошує Salon, вплив Кушнера не обмежується лише ЗМІ. Він проникає в саму серцевину зовнішньої політики США. Лише кілька тижнів тому він знову з'явився як центральна фігура, яка стоїть за новою ініціативою Трампа щодо Гази: планом, який привів до крихкого перемир'я, обміну полоненими та часткового виведення ізраїльських військ. Кушнер святкував перемогу, стверджуючи, що його "глибокі особисті стосунки" в регіоні зробили цю угоду можливою. І в результаті помітного збігу його політичних та економічних інтересів, країни Перської затоки, які фінансують приватний інвестиційний фонд Кушнера, є тими самими урядами, які зараз співпрацюють із ним у дипломатичній діяльності на Близькому Сході.

Кушнер також тихо втрутився у дипломатичну діяльність Трампа щодо України. Наприкінці листопада він і посланець Білого дому Стів Віткофф провели п'ятигодинну зустріч із путіним у москві. Кушнер і Віткофф, жоден з яких не обіймає офіційної урядової посади, отримали дозвіл зустрітися з російським президентом раніше, ніж деякі чиновники кабінетного рівня. Потім вони приєдналися до українських посадовців для проведення окремих переговорів у Женеві та Маямі. Salon переконує, що це "приватизована зовнішня політика": дипломатія, яку ведуть люди, чиї мотиви не відповідають інтересам суспільства.

Компанія Affinity Partners Кушнера, яка також фінансується переважно автократичними режимами, стоїть за найбільшим в історії викупом за рахунок позикових коштів – спробою придбати гіганта відеоігор Electronic Arts за 55 мільярдів доларів. Угода, оголошена того ж дня, коли Трамп оприлюднив свій 20-пунктний план припинення війни Ізраїлю в Газі, потребуватиме схвалення Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS) – того самого органу, який союзники Трампа роками атакували, коли він націлювався на китайські інвестиції.

Тим часом, зауважує Salon, поки Кушнер маневрує за лаштунками, ультраправі сили продовжують посилювати нападки на незалежність ЗМІ. Еллісон курував політичну перебудову CBS. На початку цього року він уклав угоду з Трампом щодо врегулювання судового спору на суму 16 мільйонів доларів стосовно інтерв'ю колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс у жовтні 2024-го для програми "60 хвилин" телеканалу CBS. Він створив посаду омбудсмена і призначив на неї давнього союзника Трампа, який не мав досвіду в журналістиці, а також найняв консервативну експертку Барі Вайс для керівництва редакцією і навіть купив видання Вайс The Free Press за 150 мільйонів доларів.

І незважаючи на те, що Трамп дав інтерв'ю Норі О'Доннелл у програмі "60 хвилин", яке було сприйняте як примирення, він продовжує публічно критикувати CBS, обурений тим, що телеканал нещодавно показав інтерв'ю "60 хвилин" з конгресменкою Марджорі Тейлор Грін, республіканкою зі штату Джорджія, яку тепер він вважає недостатньо лояльною після її недавньої критики на його адресу. У світі Трампа не існує такого поняття, як редакційна незалежність – є лише послух або зрада, що є характерною рисою захоплення влади у таких режимах, як Угорщина Віктора Орбана. Там протягом більш ніж десяти років Орбан працював над тим, щоб успішно послабити незалежність судової влади, встановити контроль над незалежними ЗМІ, знесилити та паралізувати незалежні інституції, включаючи університети, спрямувати державні кошти на лояльних режиму осіб та перекроїти виборчу систему на свою користь.

Salon наголошує, що з моменту повернення Дональда Трампа на посаду в січні цього року він робить те саме з блискавичною швидкістю.

Це відбувається в той час, коли Верховний суд розглядає справи, які можуть серйозно послабити незалежні федеральні агентства, такі як Федеральна торгова комісія та CFIUS, які існують саме для того, щоб запобігати конфліктам інтересів, які уособлює Кушнер. Якщо суд обмежить повноваження цих інституцій, як багато хто прогнозує, Трамп і Кушнер успадкують як владу, так і регуляторний вакуум, щоб переформатувати американську економіку та медіасередовище майже без будь-якого нагляду.

Республіканці роками кричали про закордонні ділові зв'язки сина колишнього президента Гантера Байдена. А тут – Джаред Кушнер: людина, яка зробила статок, позиціонує себе як "укладача угод", спрямовує зовнішню політику США тому, хто запропонує найвищу ціну, і тепер хоче впливати на те, які новинні організації виживуть, а які буде ліквідовано.

"Раптове і різке повернення Кушнера – це не випадковість і не реванш. Це консолідація. Він повернувся, щоб очолити вороже поглинання нашої інформаційної екосистеми", – завершує публікацію Salon.

Джерело: Salon