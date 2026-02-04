Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США анонсували новий раунд переговорів щодо України

04 лютого 2026, 08:12
США анонсували новий раунд переговорів щодо України
джерело Getty Images
Раніше Зеленський заявив, що через масований удар рф, робота української делегації "буде скорегована".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що попри масований удар по енергетиці України черговий етап тристоронніх переговорів стартує 4 лютого в Абу-Дабі. У ньому візьмуть участь спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал Sky News.

"І саме тому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів.", — сказала Левітт.

За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".

"Ніколи раніше ці три наші країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", — додала Левітт.

Вона назвала тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня, “історичними”. 

"Ніколи раніше всі три наші країни не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу вперед у напрямку миру. Отже, спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер та президент Трамп зробили неможливе можливим у питанні миру на Близькому Сході. І я знаю, що вони прагнуть зробити те саме і в питанні війни між росією та Україною", – констатувала речниця Білого дому.

СШАпереговориросія окупантивійна в УкраїніДональд ТрампСтів ВіткоффДжаред Кушнер

Останні матеріали

В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється