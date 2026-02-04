США анонсували новий раунд переговорів щодо України

Раніше Зеленський заявив, що через масований удар рф, робота української делегації "буде скорегована".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що попри масований удар по енергетиці України черговий етап тристоронніх переговорів стартує 4 лютого в Абу-Дабі. У ньому візьмуть участь спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал Sky News.

"І саме тому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів.", — сказала Левітт.

Вона назвала тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня, “історичними”.

"Ніколи раніше всі три наші країни не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу вперед у напрямку миру. Отже, спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер та президент Трамп зробили неможливе можливим у питанні миру на Близькому Сході. І я знаю, що вони прагнуть зробити те саме і в питанні війни між росією та Україною", – констатувала речниця Білого дому.