США анонсували новий раунд переговорів щодо України
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що попри масований удар по енергетиці України черговий етап тристоронніх переговорів стартує 4 лютого в Абу-Дабі. У ньому візьмуть участь спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.
Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал Sky News.
"І саме тому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для чергового раунду тристоронніх переговорів.", — сказала Левітт.
За її словами, тристоронні переговори, які відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі, є "історичними за своєю природою".
"Ніколи раніше ці три наші країни по-справжньому не могли сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу до миру", — додала Левітт.
