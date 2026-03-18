Зеленський у Мадриді: у планах король і оборонна сфера

Президент прибув до столиці Іспанії та розпочав програму з відвідання оборонного підприємства.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Мадриду, де вже розпочав програму зустрічей із відвідання оборонного підприємства Sener Aerospace & Defence.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський ознайомиться зі зразками військової техніки та виробничими потужностями підприємства.

Також у присутності глави держави заплановано підписання низки україно-іспанських угод у сфері оборони.

Програма візиту передбачає низку ключових зустрічей на високому рівні. Зокрема, глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчес, головою Конгресу депутатів Франсіна Арменголь, головою Сенату Педро Роллан, а також зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

Очікується, що візит сприятиме поглибленню оборонної співпраці між Україною та Іспанією, а також зміцненню політичного діалогу між країнами.

Зазначимо, у вівторок, 17 березня, Зеленський прилетів до Лондона.