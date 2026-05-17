Зеленський: за тиждень росія випустила понад 3 тисячі дронів

Протягом останнього тижня росія випустила по Україні понад 3170 ударних безпілотників, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Facebook-сторінці.

За його словами, значна частина ударів припала на житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

"На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Ще 346 людей постраждали, серед них 22 дитини", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності посилення систем протиповітряної оборони та розвитку спільного захисту з європейськими партнерами, зокрема від балістичних загроз.

Він підкреслив, що підтримка української ППО безпосередньо рятує життя, та закликав до збільшення внесків у відповідні програми й постачання антибалістичних ракет.

Президент також подякував міжнародним партнерам за надану допомогу.

Нагадаємо, вночі 14 травня російські війська атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. У кількох районах столиці зафіксовані влучання, пожежі та руйнування житлової й нежитлової інфраструктури.