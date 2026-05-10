Київ і Гельсінкі скоординували позиції перед переговорами

10 травня 2026, 16:28
Київ і Гельсінкі скоординували позиції перед переговорами
Зеленський і Стубб обговорили взаємодію України з Європою та США.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили координацію дій із США та європейськими партнерами.

Про це Зеленський повідомив на Telegram-каналі.

За словами президента, співрозмовники скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей і переговорів, запланованих на наступний тиждень.

"Важливо, щоб взаємодія в Європі залишалася сильною. Зараз є нові перспективи для співпраці", – зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили стан дипломатичної роботи зі США та координацію між європейськими союзниками.

Президент України також заявив, що санкційний та політичний тиск на росію починає давати відчутний результат.

Раніше президент Фінляндії заявив, що це може залежати від позиції США.

 
SADAT – турецький аналог
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
