Київ і Гельсінкі скоординували позиції перед переговорами

Зеленський і Стубб обговорили взаємодію України з Європою та США.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили координацію дій із США та європейськими партнерами.

Про це Зеленський повідомив на Telegram-каналі.

За словами президента, співрозмовники скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей і переговорів, запланованих на наступний тиждень.

"Важливо, щоб взаємодія в Європі залишалася сильною. Зараз є нові перспективи для співпраці", – зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили стан дипломатичної роботи зі США та координацію між європейськими союзниками.

Президент України також заявив, що санкційний та політичний тиск на росію починає давати відчутний результат.

Раніше президент Фінляндії заявив, що це може залежати від позиції США.