Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа може повернутися до діалогу з росією – Стубб

05 травня 2026, 11:49
Європа може повернутися до діалогу з росією – Стубб
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Президент Фінляндії заявив, що це може залежати від позиції США.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі в перспективі, ймовірно, доведеться відновити дипломатичні контакти з росією, і цей процес значною мірою залежатиме від позиції США щодо рф та України.

В інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat, Стубб зазначив, що нинішні підходи Європи та США до москви суттєво відрізняються.

За його словами, у Європі росію розглядають як ключову загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це сприйняття не є настільки однозначним.

"У певний момент в інтересах Європи може виникнути потреба відновити дипломатичні канали з росією", – сказав він, додавши, що це може залежати від того, наскільки політика США відповідатиме європейським інтересам.

Стубб також припустив, що в разі розбіжностей між Європою і США європейським лідерам, ймовірно, доведеться координувати контакти з російським керівництвом. 

Водночас президент Фінляндії наголосив на ключовій ролі Україна у стримуванні рф, зазначивши, що її армія нині є найбільшою та найсучаснішою в Європі. На його думку, після завершення війни російська загроза для Європи не зникне, тому інтеграція України до ЄС і НАТО є стратегічно важливою.

Також раніше Стубб висловився про переговори щодо війни в Україні

 

РосіяЄвропаАлександр Стубб

Останні матеріали

Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється