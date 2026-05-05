Європа може повернутися до діалогу з росією – Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі в перспективі, ймовірно, доведеться відновити дипломатичні контакти з росією, і цей процес значною мірою залежатиме від позиції США щодо рф та України.
В інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat, Стубб зазначив, що нинішні підходи Європи та США до москви суттєво відрізняються.
За його словами, у Європі росію розглядають як ключову загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це сприйняття не є настільки однозначним.
"У певний момент в інтересах Європи може виникнути потреба відновити дипломатичні канали з росією", – сказав він, додавши, що це може залежати від того, наскільки політика США відповідатиме європейським інтересам.
Стубб також припустив, що в разі розбіжностей між Європою і США європейським лідерам, ймовірно, доведеться координувати контакти з російським керівництвом.
Водночас президент Фінляндії наголосив на ключовій ролі Україна у стримуванні рф, зазначивши, що її армія нині є найбільшою та найсучаснішою в Європі. На його думку, після завершення війни російська загроза для Європи не зникне, тому інтеграція України до ЄС і НАТО є стратегічно важливою.
