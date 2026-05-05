Європа може повернутися до діалогу з росією – Стубб

Президент Фінляндії заявив, що це може залежати від позиції США.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європі в перспективі, ймовірно, доведеться відновити дипломатичні контакти з росією, і цей процес значною мірою залежатиме від позиції США щодо рф та України.

В інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat, Стубб зазначив, що нинішні підходи Європи та США до москви суттєво відрізняються.

За його словами, у Європі росію розглядають як ключову загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це сприйняття не є настільки однозначним.

"У певний момент в інтересах Європи може виникнути потреба відновити дипломатичні канали з росією", – сказав він, додавши, що це може залежати від того, наскільки політика США відповідатиме європейським інтересам.

Стубб також припустив, що в разі розбіжностей між Європою і США європейським лідерам, ймовірно, доведеться координувати контакти з російським керівництвом.

Водночас президент Фінляндії наголосив на ключовій ролі Україна у стримуванні рф, зазначивши, що її армія нині є найбільшою та найсучаснішою в Європі. На його думку, після завершення війни російська загроза для Європи не зникне, тому інтеграція України до ЄС і НАТО є стратегічно важливою.

Також раніше Стубб висловився про переговори щодо війни в Україні.