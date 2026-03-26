Стубб висловився про переговори щодо війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговори щодо закінчення війни в Україні, які відбуваються за посередництва США, зайшли в глухий кут.

За його словами, він пояснює це два можливими факторами.

"Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відвертає значну увагу від війни в Україні. Але також можливе припинення переговорів через те, що вони дійшли до кінця переговорного шляху і не можуть рухатися далі", - підкреслив Стубб.

Президент Фінляндії вважає, що американські перемовники зробили все, що могли, тому зараз процес залежить від одного питання: Донецької області й інших окупованих територій України.

"Але головна проблема тут у тому, що я не вірю, що росія прагне миру", - наголосив Стубб.

Він зазначив, що якщо нових переговорів не буде, тоді найважливішим завданням на майбутнє стане посилення тиску на рф.

"Але, на жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", - сказав політик.

Стубб вважає, що Європа взяла на себе більшу відповідальність і відіграє більш помітну роль у подальшому розвитку подій в Україні.

"У нас принаймні є з чого почати, хоча я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть надати їм максимальну підтримку. Європа зараз у кращому становищі, ніж лише рік тому. Ми надаємо майже всю економічну та військову підтримку Україні. Ми дали Україні можливість виробляти більше військового спорядження для власних потреб. А рік тому переговорів не було взагалі. Але як це буде далі, я зараз не знаю", - підсумував фінський лідер.