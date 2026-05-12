Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Судно рф, що затонуло у 2024 біля Іспанії, могло везти ядерні компоненти до КНДР – CNN

12 травня 2026, 14:49
Судно рф, що затонуло у 2024 біля Іспанії, могло везти ядерні компоненти до КНДР – CNN
Корабель міг змінити маршрут і прямувати до Північної Кореї з ядерними компонентами.

російське вантажне судно, яке затонуло у Середземному морі біля узбережжя Іспанії наприкінці 2024 року, могло перевозити компоненти для ядерних реакторів, призначені для Північної Кореї.

Про це повідомив телеканал CNN.

Йдеться про судно Ursa Major, яке вийшло з Санкт-Петербурга та офіційно прямувало до Владивостока. 22 грудня 2024 року на борту сталися вибухи, після чого екіпаж подав сигнал лиха. Судно затонуло, загинули двоє моряків.

За даними іспанських слідчих, капітан судна заявив, що на борту могли знаходитися елементи двох ядерних реакторів, ймовірно призначених для підводного човна. Також він припустив, що маршрут корабля міг бути змінений, а кінцевим пунктом могла бути Північна Корея.

Ці дані частково узгоджуються з подальшими подіями, адже приблизно через рік після інциденту КНДР оголосила про розробку свого першого атомного підводного човна.

Видання також звертає увагу на активність російських суден у районі катастрофи. Після затоплення там фіксувалося перебування російського дослідницького судна "Янтарь", а згодом і ще кількох підозрілих вибухів у тому ж районі.

Нагадаємо, що проблеми у російського корабля почались 22 грудня, це помітила берегова охорона, яка звернулась до капітана, але той запевнив, що все добре. Вже 23 грудня пролунав сигнал "мейдей" і на місце інциденту прибули рятувальники. Пізніше з місця подій стало відомо, що корабель похилився на правий борт після влучання невідомої зброї.

 

Ursa MajorІспаніяядерна зброя

Останні матеріали

Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється