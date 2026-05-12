Судно рф, що затонуло у 2024 біля Іспанії, могло везти ядерні компоненти до КНДР – CNN

Корабель міг змінити маршрут і прямувати до Північної Кореї з ядерними компонентами.

російське вантажне судно, яке затонуло у Середземному морі біля узбережжя Іспанії наприкінці 2024 року, могло перевозити компоненти для ядерних реакторів, призначені для Північної Кореї.

Про це повідомив телеканал CNN.

Йдеться про судно Ursa Major, яке вийшло з Санкт-Петербурга та офіційно прямувало до Владивостока. 22 грудня 2024 року на борту сталися вибухи, після чого екіпаж подав сигнал лиха. Судно затонуло, загинули двоє моряків.

За даними іспанських слідчих, капітан судна заявив, що на борту могли знаходитися елементи двох ядерних реакторів, ймовірно призначених для підводного човна. Також він припустив, що маршрут корабля міг бути змінений, а кінцевим пунктом могла бути Північна Корея.

Ці дані частково узгоджуються з подальшими подіями, адже приблизно через рік після інциденту КНДР оголосила про розробку свого першого атомного підводного човна.

Видання також звертає увагу на активність російських суден у районі катастрофи. Після затоплення там фіксувалося перебування російського дослідницького судна "Янтарь", а згодом і ще кількох підозрілих вибухів у тому ж районі.

Нагадаємо, що проблеми у російського корабля почались 22 грудня, це помітила берегова охорона, яка звернулась до капітана, але той запевнив, що все добре. Вже 23 грудня пролунав сигнал "мейдей" і на місце інциденту прибули рятувальники. Пізніше з місця подій стало відомо, що корабель похилився на правий борт після влучання невідомої зброї.