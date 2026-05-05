Удари не зупинили ядерну програму Ірану – розвідка США

Тегеран може отримати ядерну зброю за 9–12 місяців.

Американська розвідка вважає, що нещодавні удари по Ірану не вплинули на темпи розвитку його ядерної програми, і оцінка часу, необхідного Тегерану для створення ядерної зброї, залишається незмінною.

Ірану потрібно близько 9–12 місяців, повідомляє агенція Reuters.

За даними джерел, ще до останньої ескалації конфлікту розвідка США оцінювала, що Іран може отримати достатню кількість урану збройової якості для створення ядерної зброї за 3–6 місяців. Після ударів по ядерних об’єктах у Натанз, Фордоу та Ісфахан у 2025 році цей термін, за оцінками, зріс до 9–12 місяців. Однак нова хвиля ударів у 2026 році, яка тривала понад місяць, не призвела до додаткових змін цих прогнозів.

У Вашингтоні вважають, що для суттєвого уповільнення ядерної програми Ірану може знадобитися знищення або вилучення запасів високозбагаченого урану.

Серед варіантів, які розглядалися американськими посадовцями, – ризиковані наземні операції для отримання доступу до матеріалів, які, ймовірно, зберігаються у підземних об’єктах.

За оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії, наявних запасів високозбагаченого урану в Ірані потенційно достатньо для виробництва до десяти ядерних боєзарядів у разі подальшого збагачення.

Водночас експерти наголошують, що точна оцінка ядерних можливостей Ірану залишається складним завданням навіть для провідних розвідок, а реальні терміни можуть суттєво відрізнятися від прогнозів.

Ми також повідомляли, що цими днями США активізували флот в Ормузькій протоці.