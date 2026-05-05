США активізували флот в Ормузькій протоці

05 травня 2026, 08:16
Фото: cnn.com
Есмінці зайшли в регіон на тлі напружених відносин з Іраном.

Ситуація в районі Перської затоки залишається напруженою через ризик загострення відносин між США та Іраном. 

На цьому тлі американські військові посилили свою присутність у регіоні, пише агенція Reuters

Видання зазначає, що два ракетні есмінці ВМС США увійшли до Перської затоки.

Центральне командування США оголосило, що ці дії спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства та протидію обмеженням, які, за оцінками Вашингтона, пов’язані з діями Ірану.

Одночасно через Ормузьку протоку, один із ключових маршрутів світової енергетичної торгівлі, пройшли два торгові судна під прапором США. Американські військові супроводжують комерційні кораблі, намагаючись гарантувати їхню безпеку в умовах зростаючої нестабільності.

Там підкреслили, що операції відповідають ініціативі президента Дональд Трамп, спрямованій на відновлення безпечного транзиту через регіон.

Аналітики вважають, що присутність військових кораблів США в Перській затоці підвищує ризик прямого зіткнення з Іраном. Особливо чутливою залишається ситуація в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти та газу і яка вже тривалий час функціонує з перебоями.

Раніше Іран пригрозив США триматися подалі від Ормуза після заяви Трампа.

 

