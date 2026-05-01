Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

01 травня 2026, 08:10
Світ ризикує отримати нову хвилю ядерних випробувань – AP
Фото: з вільного доступу
Відновлення тестів США або росією може запустити неконтрольовану реакцію та підірвати глобальний мораторій на ядерні випробування.

Світ може зіткнутися з новою хвилею ядерних випробувань, якщо США або росія вирішать їх відновити.

Про це повідомляє Associated Press.

Як заявив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Роберт Флойд, повідомляє Associated Press.

За його словами, проведення навіть одного такого тесту може спровокувати інші країни діяти аналогічно, що запустить небезпечну реакцію. Він наголосив, що подібний сценарій може вийти з-під контролю.

Флойд нагадав, що до відкриття договору для підписання у 1996 році у світі було проведено понад 2000 ядерних випробувань. Водночас після цього їхня кількість різко скоротилася – до менш ніж десятка випадків, включно з тестами КНДР.

Попри це, договір досі не набув чинності, оскільки його не ратифікували низка ключових країн, серед яких США, Китай та Іран. росія раніше ратифікувала угоду, але відкликала це рішення у 2023 році.

На цьому тлі напруженість зростає: наприкінці 2025 року як США, так і росія допускали можливість відновлення ядерних випробувань, що викликало занепокоєння міжнародної спільноти.

Водночас Флойд закликав провідні держави, зокрема США, росію та Китай, ратифікувати договір і дотримуватися глобального мораторію, наголосивши, що міжнародна система моніторингу здатна фіксувати навіть малопотужні ядерні вибухи.

РосіяСШАКитайядерна зброяІран

Останні матеріали

Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється