США наказали всім посольствам терміново перевірити безпеку через удари Ірану

Держдепартамент США видав розпорядження всім дипломатичним місіям по всьому світу терміново провести оцінку безпеки на тлі останніх ударів Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з документом, "всім посольствам світу" необхідно скликати надзвичайні комісії для виявлення загроз і перегляду планів дій. Розпорядження мотивоване "тривалою та змінною ситуацією на Близькому Сході та потенційними наслідками".

Документ підписав державний секретар США Марко Рубіо, а наказ надійшов від заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса. Як відзначає видання, раніше подібні вказівки отримували лише дипломатичні місії на Близькому Сході, тож нинішнє розпорядження стало першим випадком глобальної перевірки безпеки для всіх представництв США.

У Держдепартаменті не коментують деталі наказу, але зазначають, що засідання EAC (Emergency Action Committee) є стандартною частиною протоколів управління ризиками та підготовки до надзвичайних ситуацій.

З початку американо-ізраїльської операції 28 лютого кілька дипломатичних місій США зазнали атак з боку Ірану та його союзників, що посилило увагу до глобальної безпеки американських установ.