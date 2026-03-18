ООН внесла Україну до списку країн з найвищою дитячою смертністю

18 березня 2026, 14:32
Фото: Укрінформ
Згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй, зниження дитячої смертності у всьому світі сповільнилося, а в деяких місцях навіть зупинилося. До списку країн з плачевною ситуацією щодо смертності дітей ввійшла Україна.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Згідно з аналізом, опублікованим у вівторок пізно ввечері установами ООН, які оцінюють дитячу та підліткову смертність, у 2024 році майже 7 мільйонів людей померли, не досягнувши 25 років, з них 4,9 мільйона дітей померли до 5 років.

Аналітики зазначають, що прогрес у зниженні смертності дітей став повільним та нерівномірним, зі значним уповільненням,починаючи з 2015 року. Ця тенденція була стабільною в більшості регіонів світу.

Експерти дійшли висновку, що майже три з кожних чотирьох смертей сталися в країнах Африки на південь від Сахари або Південної Азії.

Також виявилось, що молодь, яка живе в країнах які перебувають у "нестабільних та уражених конфліктами ситуаціях", втричі частіше помирає до 5 років, ніж молодь, яка виростає в інших країнах.

Серед країн, які цього року потрапили до цієї категорії , - Афганістан, Гаїті, Судан та Україна, а також території Західного берега та Гази на Близькому Сході.

Загалом, помирає більше хлопчиків, ніж дівчаток, і смертність серед чоловіків також знижується повільніше, ніж серед жінок, особливо серед молоді.

Ще відомо, що рівень смертності серед чоловіків віком від 20 до 24 років знизився лише на 26%, тоді як серед жінок цього вікового діапазону він знизився на 43%.

Автори звіту зазначають, що подальший прогрес у зниженні смертності дітей неможливий без поновлення зобов’язань, сталого інвестування та цілеспрямованих втручань.

війнаООНдітисмертність

