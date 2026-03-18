Іспанія надає Україні €1 млрд на оборону

Частина коштів піде на спільне виробництво та програму SAFE.

Іспанія у 2026 році надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом €1 млрд.

Про це заявив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Президентом Володимиром Зеленським.

"Хочу передати новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро на 2026 рік. Загалом допомога Іспанії Україні у цій війні вже сягає €4 млрд", – сказав Санчес.

Він уточнив, що частина допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Крім того, Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, яка також має підтримати потреби Міноборони України у 2026 році.

"Дорогий Президенте, Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни", – наголосив Санчес.

Премʼєр запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії як у захисті від агресії рф, так і в майбутній відбудові країни.

Зазначимо, що сьогодні президент прибув до столиці Іспанії.