18 березня 2026, 15:41
Іспанія надає Україні €1 млрд на оборону
Частина коштів піде на спільне виробництво та програму SAFE.

Іспанія у 2026 році надасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом €1 млрд. 

Про це заявив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Президентом Володимиром Зеленським.

"Хочу передати новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро на 2026 рік. Загалом допомога Іспанії Україні у цій війні вже сягає €4 млрд", – сказав Санчес.

Він уточнив, що частина допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції. 

Крім того, Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, яка також має підтримати потреби Міноборони України у 2026 році.

"Дорогий Президенте, Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни", – наголосив Санчес.

Премʼєр запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії як у захисті від агресії рф, так і в майбутній відбудові країни. 

Зазначимо, що сьогодні президент прибув до столиці Іспанії.

 

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
