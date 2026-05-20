Канада передала Україні ще 20 бронемашин для розмінування

20 травня 2026, 16:41
Машини мають посилений захист і призначені для роботи на замінованих територіях.

Підрозділи гуманітарного розмінування в Україні отримали нову партію з 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP. 

Постачання відбулося в межах міжнародної Коаліції з розмінування, повідомили в Міністерстві оборони.

Техніку передали для посилення безпеки саперних груп, які працюють на деокупованих територіях. За словами голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця, проєкт постачання було реалізовано лише за три місяці.

Roshel Senator MRAP – це броньований автомобіль підвищеної прохідності, створений канадською компанією Roshel спеціально для захисту екіпажу від мін та вибухових пристроїв. Його ключова особливість – V-подібний корпус, який відводить ударну хвилю вниз і зменшує ризик ураження екіпажу під час підриву.

Машина має повний привід, посилену підвіску та високий кліренс, що дозволяє працювати в умовах бездоріжжя та на замінованих територіях. Вона може використовуватися для перевезення особового складу, медичної евакуації або командних завдань.

За даними Міноборони, Roshel Senator MRAP відповідає стандартам NATO STANAG 4569 і здатен витримувати обстріл кулями калібру 7,62×39 мм, підрив вибухового заряду до 8 кг у тротиловому еквіваленті та ураження уламками артилерійських снарядів.

Україна отримує бронемашини Roshel із 2022 року, однак саме версія MRAP була адаптована з урахуванням бойового досвіду застосування техніки в умовах війни.

Наразі до Коаліції спроможностей з розмінування входять 23 держави, які координують міжнародну допомогу Україні у сфері гуманітарного та бойового розмінування.

 
