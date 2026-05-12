ЄС обговорить нову допомогу Україні в Брюсселі

Окрім підтримки України, міністри оборони ЄС у Брюсселі аналізують готовність Європи до сучасних безпекових загроз.

У вівторок, 12 травня, міністри оборони країн Європейського Союзу зібралися у Брюсселі на засідання Ради ЄС, щоб обговорити широкий спектр оборонних питань, зокрема подальшу підтримку України та підвищення готовності Європи до безпекових загроз.

Про це перед початком зустрічі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.

За її словами, ключовою темою стане підтримка України, зокрема можливість використання фінансового інструменту обсягом 90 млрд євро для покриття нагальних оборонних потреб Києва. У засіданні також візьме участь міністр оборони України.

Окремо міністри обговорять результати штабних навчань у межах ЄС, які перевіряють механізми реагування на кризові ситуації та готовність європейської оборони. Хоч це питання не входить безпосередньо до порядку денного, воно стане важливою частиною дискусії.

Каллас пояснила, що під час навчань моделюються різні сценарії застосування статті 42(7) Договору про ЄС – положення про взаємну оборону. Серед них: одночасна активація з НАТО у разі нападу на державу-члена, окремий випадок для країн поза НАТО та сценарій гібридної атаки, яка не досягає порогу статті 5 Альянсу.

Вона зазначила, що деталі навчань не розкриваються публічно, оскільки вони виявляють слабкі місця оборонної системи ЄС.

"Ці вправи потрібні, щоб зрозуміти, хто і як реагує, де є прогалини та як їх усунути", – пояснила Каллас.

Окрему увагу приділять оборонній промисловості. За словами Каллас, попри наявність фінансування, виробництво озброєнь у Європі не зростає достатніми темпами.

"Саме тому ми збираємо разом міністрів і представників промисловості, щоб виявити вузькі місця і вирішити проблему", – сказала вона.

Також до дискусії долучиться Європейське оборонне агентство, яке зосередиться на інноваціях і спільних проєктах. Каллас наголосила на необхідності переходу до більшої кількості спільних закупівель та уніфікації оборонних проєктів у ЄС.

"Ми бачимо забагато несумісних між собою програм. Потрібно більше координації і спільних рішень. А також більше вчитися в України, особливо в сфері інновацій", – підсумувала вона.