Венесуела відкинула ідею Трампа про "51-й штат"

12 травня 2026, 12:26
Фото з вільних джерел
Каракас відкидає заяви про можливе перетворення країни на 51-й штат США.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна залишається суверенною та незалежною, відкинувши ідею приєднання до США як "51-го штату", яку нібито озвучував Дональд Трамп.

Про це повідомляє британський вебсайт The Independent.

Родрігес наголосила, що подібні заяви є абсолютно неприйнятними, підкресливши, що Венесуела "не є колонією".

"Ми продовжуватимемо захищати нашу цілісність, суверенітет, незалежність і історію. Венесуела – вільна країна", – заявила вона під час виступу в Гаазі, де тривають слухання у міжнародному суді щодо територіальної суперечки з Гаяною навколо регіону Ессекібо, багатого на природні ресурси.

Офіційний Білий дім наразі не коментує ці повідомлення, а представники адміністрації Трампа також утримуються від заяв.

Раніше у медіа з’явилися повідомлення про те, що Трамп заявив, що розглядає можливість надання Венесуелі статусу 51-го штату США.

 

Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
