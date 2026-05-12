Київ просить ЄС стати посередником у "аеропортовому перемир’і" з рф

12 травня 2026, 08:34
Йдеться про можливу угоду щодо припинення ударів по аеропортах України і росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує європейським партнерам долучитися до переговорів із росією щодо взаємного припинення ударів по аеропортах.

Про це глава МЗС сказав у коментарі виданню Politico

За словами Сибіги, Київ бачить для Європи більш активну роль у мирному процесі на тлі уповільнення переговорів за посередництва США. Одним із можливих напрямів може стати так зване "аеропортове перемир’я" – домовленість між Україною та рф про взаємне припинення атак на цивільну авіаційну інфраструктуру.

Український міністр вважає, що кремль може бути зацікавлений у такій угоді, оскільки російські авіавузли, зокрема московське “Шереметьєво” та петербурзьке “Пулково”, дедалі частіше опиняються під загрозою ударів українських далекобійних засобів.

"Нам, імовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми могли б спробувати врегулювати це питання або досягти так званого аеропортового перемир’я", – заявив Сибіга.

Водночас він наголосив, що Київ не розглядає європейську ініціативу як альтернативу ролі США у переговорах.

"Це має бути додатковий напрям – не замість чогось і не як альтернатива", – підкреслив глава МЗС.

Як зазначає видання, у ЄС поставилися до пропозиції обережно. Європейські дипломати наголошують, що перед будь-якими контактами з москвою необхідно чітко визначити формат і очікуваний результат переговорів, зважаючи на відсутність сигналів про готовність кремля припинити війну.

Водночас очільниця європейської дипломатії Кая Каллас допустила, що питання ролі Європи в потенційних домовленостях можуть обговорити на наступних зустрічах міністрів закордонних справ ЄС.

Також Каллас відкинула ідею російського правителя Владіміра путіна залучити як посередника колишнього канцлера Німеччини Герхард Шредер.

Коментуючи цю пропозицію, Сибіга іронічно зауважив, що кремль міг би з таким самим успіхом запропонувати на роль посередників Стівен Сігал або Жерар Депардьє, які відомі своїми симпатіями до росії.

 
