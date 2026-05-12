США вперше відкрили стратегічний нафтовий резерв для інших країн

Сполучені Штати продовжують масштабно залучати стратегічні запаси нафти для стабілізації світового енергетичного ринку на тлі зростання цін після загострення конфлікту з Іраном.

Про це оголосило Міністерство енергетики США, пише Reuters.

У понеділок Вашингтон вивільнив 53,3 млн барелів сирої нафти зі стратегічного нафтового резерву для постачання енергетичним компаніям. Це рішення є частиною ширшого плану, який передбачає загальне виведення 172 млн барелів на світовий ринок.

Стратегічний нафтовий резерв США – найбільший у світі запас сирої нафти, який використовується у випадках серйозних перебоїв у постачанні. Його застосування було розширене після загострення ситуації, зокрема блокування Іраном Ормузької протоки – ключового маршруту, через який раніше проходило близько 20% світових постачань нафти і газу.

За даними відомства, на сьогодні зі стратегічного резерву вже виведено близько 35 млн барелів у межах узгоджених міжнародних заходів зі стабілізації ринку.

Ініціатива була оголошена в березні в межах координації Міжнародного енергетичного агентства, до якої долучилися понад 30 країн. Загальна мета – це вивести на ринок близько 400 млн барелів нафти для стримування цінових коливань.

За даними видання, блокування Ормузької протоки призвело до суттєвого скорочення постачання нафти, що спричинило зростання світових цін приблизно на 45%, або близько 30 доларів за барель.

Попри часткову переорієнтацію експорту з боку Саудівської Аравії та ОАЕ, щодня близько 10–12 млн барелів залишаються недоступними для світового ринку. На цьому тлі глобальне споживання нафти становить близько 103 млн барелів на добу.

Стратегічний нафтовий резерв США був створений у 1975 році для захисту економіки від енергетичних криз і є найбільшим аварійним запасом сирої нафти у світі.

