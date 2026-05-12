12 травня 2026, 10:48
Bloomberg: у ЄС критикують стиль керівництва фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентку ЄК звинувачують у надмірній централізації ухвалення рішень.

У Євросоюзі посилюється критика на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через надмірну централізацію влади і втручання в ухвалення рішень.

Про це повідомляє  Bloomberg, посилаючись на джерела в європейських інституціях.

За даними співрозмовників агентства, фон дер Ляєн зосередила ключові рішення у вузькому колі свого оточення, що призводить до затримок у роботі Єврокомісії та знижує ефективність її економічних ініціатив.

У самій Єврокомісії, за словами джерел, зростає розчарування тим, що комісари фактично відсторонені від процесу ухвалення рішень.

Критика надходить і з боку країн блоку та бізнесу. Зокрема, окремі політики та представники великих компаній звинувачують Єврокомісію в повільному реагуванні на економічні виклики та надмірній бюрократизації.

Також видання наводить приклади затримок ключових ініціатив, зокрема щодо реформування внутрішнього ринку ЄС та підготовки довгострокового бюджету, які, за даними співрозмовників, неодноразово подавалися з запізненням і без належних консультацій із країнами-членами.

Нагадаємо, що Фон дер Ляєн очолює Єврокомісію з 2019 року і була переобрана у 2024-му. Її прихильники натомість стверджують, що централізований стиль управління дозволив посилити роль ЄС на міжнародній арені.

 
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
