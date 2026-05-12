Новий учасник Спецтрибуналу проти рф: до ініціативи долучився Кіпр

Підтримка Спецтрибуналу проти росії зросла до 29 країн

Ще одна держава заявила про намір приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі X (Twitter).

За його словами, до ініціативи приєднався Кіпр, і загалом уже 29 країн висловили готовність підтримати створення спецтрибуналу.

Сибіга наголосив, що це є потужним поштовхом для справедливості та кроком до притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину агресії проти України.

"Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Закликаю всі держави – як у Європі, так і в інших регіонах – приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", – заявив глава МЗС.

Очікується, що угоду про створення Спецтрибуналу винесуть на голосування під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14–15 травня у Кишиневі.

Раніше до Спецтрибуналу щодо агресії росії проти України приєдналися Андорра та Монако.