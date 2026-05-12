Новий учасник Спецтрибуналу проти рф: до ініціативи долучився Кіпр
Ще одна держава заявила про намір приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі X (Twitter).
За його словами, до ініціативи приєднався Кіпр, і загалом уже 29 країн висловили готовність підтримати створення спецтрибуналу.
Сибіга наголосив, що це є потужним поштовхом для справедливості та кроком до притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину агресії проти України.
"Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Закликаю всі держави – як у Європі, так і в інших регіонах – приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", – заявив глава МЗС.
Очікується, що угоду про створення Спецтрибуналу винесуть на голосування під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14–15 травня у Кишиневі.
Раніше до Спецтрибуналу щодо агресії росії проти України приєдналися Андорра та Монако.