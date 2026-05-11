До Спецтрибуналу щодо агресії росії проти України приєдналися Андорра та Монако

До Спеціального трибуналу, що розслідуватиме злочин агресії росії проти України, приєдналися ще дві країни – Андорра та Монако.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Тепер учасниками трибуналу є 27 держав.

Україна наполягає на створенні Спецтрибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші подібні інституції наразі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Політичну підтримку запуску трибуналу очільники МЗС європейських країн та керівництво ЄС висловили ще 9 травня 2025 року. Того ж червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про його створення у Страсбурзі. У січні 2026 року ЄС перерахував перші €10 мільйонів на створення трибуналу, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із його засновників.

Наразі до трибуналу приєдналися Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Чехія, Бельгія, Ліхтенштейн, Андорра та Монако.