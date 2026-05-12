12 травня 2026, 10:33
Трамп може повернутись до силового сценарію щодо Ірану – CNN
У Білому домі обговорюють можливість ударів через глухий кут у переговорах.

Президент США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає можливість відновлення широкомасштабних військових дій проти Ірану через глухий кут у переговорах щодо ядерної програми.

Про це інформує CNN із посиланням на джерела в адміністрації США.

За словами співрозмовників, Трамп невдоволений позицією Тегерана та тим, що вважає внутрішні розбіжності в іранському керівництві, які гальмують досягнення угоди. Останню відповідь Ірану він назвав "абсолютно неприйнятною", що ще більше загострило ситуацію.

У Білому домі, за даними видання, немає єдиної позиції щодо подальших кроків. Частина посадовців, зокрема в Пентагоні, схиляється до посилення тиску на Іран, включно з можливими точковими ударами. Інші наполягають на продовженні дипломатії.

Також обговорюється роль посередників, зокрема Пакистану, щодо передачі сигналів між Вашингтоном і Тегераном. Частина американських чиновників сумнівається, що іранська позиція повністю і точно доводиться до США.

Питання подальших дій обговорювали на нараді з нацбезпеки в Білому домі. Остаточне рішення, за даними джерел, навряд чи буде ухвалене до наступних зовнішньополітичних поїздок президента.

Зазначимо, що нещодавно Трамп назвав свій план завершення війни з Іраном "найкращим в історії"

 
