рф після завершення “перемир’я” атакувала Київ і Дніпро: спалахнули пожежі

У столиці уламки БпЛА впали на житловий будинок, у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру і є жертви.

У ніч проти 12 травня росія атакувала Україну ударними безпілотниками.

Після атаки пожежі виникли у Києві та Дніпрі. У Дніпрі є постраждалий, у столиці обійшлося без жертв, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві уламки ворожого дрону впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Мер столиці уточнив, що у будинку пошкоджено дах технічного поверху. Інших руйнувань не зафіксовано.

"За допомогою до медиків наразі ніхто не звертався", – зазначив Кличко.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру міста та сталася пожежа. За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, одна людина дістала поранення.

"Ворог атакував Дніпро. Дістала поранень одна людина. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура", – повідомив Ганжа.

Також під атакою опинилися Дніпро, Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Павлоградський райони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки уточнюється.

