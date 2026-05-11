Трамп назвав свій план завершення війни з Іраном "найкращим в історії"

Перемир’я між США та Іраном, що триває вже місяць, перебуває на "великій штучній підтримці".

Про це 11 травня заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє телеканал CNN.

За словами глави Білого дому, перемир’я, як і раніше, діє, але воно "неймовірно крихке".

"Я б сказав, що перемир’я перебуває на штучному життєзабезпеченні", – заявив президент США журналістам в Овальному кабінеті.

Крім того, Трамп сказав, що у нього є "найкращий план в історії" щодо припинення війни США проти Ірану і знову назвав іранську зустрічну пропозицію миру "просто неприйнятною".

"У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не знаю, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерну зброю. А про це в їхньому листі не йдеться", – сказав глава Білого дому.

Крім того, за словами президента Трампа, представники "поміркованої" фракції серед іранського режиму аятол "горять бажанням укласти угоду" зі США.

"Є помірковані, а є божевільні. І я думаю, що помірковані користуються великою повагою. Божевільні хочуть битися до кінця. Помірковані дуже хочуть укласти угоду. А є ще божевільні, і я думаю, що вони трохи бояться божевільних", – сказав він журналістам в Овальному кабінеті в понеділок.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив 6 травня, що Іран погодиться лише на "справедливу та всеосяжну угоду" в переговорах зі США щодо припинення війни на Близькому Сході, тоді як президент США Дональд Трамп повідомив про "значний прогрес" у цьому процесі.