У ЄС хочуть прискорити переговори про вступ України

Перший кластер може бути відкритий ще під час головування Кіпру, решту п'ять планують відкрити у липні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни ЄС до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Відповідну заяву Кос зробила у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ. "Перший кластер можна відкрити ще під час головування Кіпру, а щодо решти п'яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо це зробити в липні", – наголосила вона.

Окремо єврокомісарка повідомила про засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій. Захід організували спільно Євросоюз, Канада та Україна, у ньому беруть участь представники майже 60 країн.

Учасники планують обговорити три ключові питання: повернення дітей, підтримку дітей та їхніх родин після повернення, а також механізми притягнення росії до відповідальності.

"Війна має справді багато облич, але викрадення дітей – це одне з найжахливіших. Ми маємо це зупинити, а Росія має заплатити", – підкреслила Кос.