Каллас оголосила про новий санкційний пакет Євросоюзу щодо Близького Сходу

Пакет санкцій кілька місяців блокував попередній уряд Угорщини.

Міністри закордонних справ Євросоюзу погодили нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан та представників Хамас.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас 11 травня, пише Reuters.

Пакет санкцій стосується трьох поселенців і чотирьох поселенських організацій, імена яких поки що не розголошуються. Протягом кількох місяців його блокував попередній уряд Угорщини, який програв останні вибори.

"Настав час перейти від глухого кута до конкретних дій. Екстремізм і насильство мають наслідки", – написала Каллас.

В Ізраїлі відреагували оперативно. Міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що ЄС "довільно та з політичних мотивів" запровадив санкції проти ізраїльських громадян і організацій через їхні політичні погляди та "без жодних підстав". Він також назвав "обурливим" те, що Євросоюз, на його думку, прирівняв ізраїльських громадян до терористів Хамас, назвавши це "повністю викривленою моральною рівністю".