Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські нафтові гіганти заробили мільярди на війні США та Ізраїлю проти Ірану

11 травня 2026, 16:02
Європейські нафтові гіганти заробили мільярди на війні США та Ізраїлю проти Ірану
Торговельні підрозділи трьох найбільших європейських нафтових компаній скористалися коливаннями цін та зміною логістичних маршрутів.

Shell, British Petroleum та TotalEnergies отримали до $4,75 мільярда додаткового прибутку завдяки нестабільності нафтового ринку після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише Financial Times.

За оцінками експертів, торговельні підрозділи компаній заробили від $3,3 до $4,75 мільярда у першому кварталі 2026 року, що становить майже половину від загального приросту їхнього прибутку, який сягнув $6,9 мільярда. Під час бойових дій ціни на нафту суттєво коливалися, а логістичні маршрути довелося змінювати, що дозволило трейдерам отримувати прибуток на перепродажу сировини та різниці цін на різних ринках.

Найбільше на нестабільності заробила British Petroleum, чий трейдинговий підрозділ отримав додаткові $1,75 мільярда за квартал, що становить майже чверть усього прибутку компанії за минулий рік. Shell заробила додаткові $1,6 мільярда, TotalEnergies, чиї трейдери провели понад $1 мільярд операцій із нафтою Dubai та Oman, отримала близько $800 мільйонів.

Інвестори також позитивно відреагували на результати: від початку війни акції TotalEnergies зросли на 21%, British Petroleum, на 12%, Shell, на 9%. Натомість акції американської Exxon впали більш як на 4%, а Chevron зросли лише на 2,7%.

28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. Тоді загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво, близько 40 ключових високопосадовців.

СШАІраннафтаЄвросоюз

Останні матеріали

Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється