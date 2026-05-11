Європейські нафтові гіганти заробили мільярди на війні США та Ізраїлю проти Ірану

Торговельні підрозділи трьох найбільших європейських нафтових компаній скористалися коливаннями цін та зміною логістичних маршрутів.

Shell, British Petroleum та TotalEnergies отримали до $4,75 мільярда додаткового прибутку завдяки нестабільності нафтового ринку після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише Financial Times.

За оцінками експертів, торговельні підрозділи компаній заробили від $3,3 до $4,75 мільярда у першому кварталі 2026 року, що становить майже половину від загального приросту їхнього прибутку, який сягнув $6,9 мільярда. Під час бойових дій ціни на нафту суттєво коливалися, а логістичні маршрути довелося змінювати, що дозволило трейдерам отримувати прибуток на перепродажу сировини та різниці цін на різних ринках.

Найбільше на нестабільності заробила British Petroleum, чий трейдинговий підрозділ отримав додаткові $1,75 мільярда за квартал, що становить майже чверть усього прибутку компанії за минулий рік. Shell заробила додаткові $1,6 мільярда, TotalEnergies, чиї трейдери провели понад $1 мільярд операцій із нафтою Dubai та Oman, отримала близько $800 мільйонів.

Інвестори також позитивно відреагували на результати: від початку війни акції TotalEnergies зросли на 21%, British Petroleum, на 12%, Shell, на 9%. Натомість акції американської Exxon впали більш як на 4%, а Chevron зросли лише на 2,7%.

28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. Тоді загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво, близько 40 ключових високопосадовців.