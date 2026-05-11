Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки
11 травня 2026, 09:35
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір відмовитися від американського фінансування у сфері оборони протягом наступних 10 років.
Про це він сказав у інтерв’ю в програмі 60 minutes каналу CBS News.
Нетаньягу каже, що нині Ізраїль отримує від США 3,8 мільярда доларів військової підтримки на рік. На запитання, чи вважає він, що Ізраїлю варто "перезавантажити" фінансові відносини зі США, прем’єр відповів ствердно.
"Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансовий складник нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо 3,8 мільярда доларів на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки", – каже Нетаньягу.
Як вказує прем’єр, відмовитися від американського фінансування він хоче за наступні 10 років, "починаючи зараз" і не чекаючи наступного складу Конгресу США. Він додав, що його країна десятиліттями мала двопартійний "консенсус" щодо допомоги від США, проте останнім часом через зміну ставлення до Ізраїлю і фінансової допомоги в цілому такі рішення піддаються додатковій перевірці.
CBS News зазначив, що, за останніми опитуваннями, 60% американців заявили, що негативно ставляться до Ізраїлю. Це на 20% більше, ніж чотири роки тому.
Нетаньягу також заявив, що війна в Ірані ще не завершена й ще "багато роботи", адже там досі залишився збагачений уран, який "треба прийти й забрати". Раніше медіа писали, що Трамп повідомив Конгрес США, що вважає війну в Ірані "завершеною".