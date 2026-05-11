Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки

11 травня 2026, 09:35
Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки
Фото:politeka.net
Нині Ізраїль отримує від США 3,8 мільярда доларів військової підтримки на рік.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір відмовитися від американського фінансування у сфері оборони протягом наступних 10 років.
 
Про це він сказав у інтерв’ю в програмі 60 minutes каналу CBS News.
 
Нетаньягу каже, що нині Ізраїль отримує від США 3,8 мільярда доларів військової підтримки на рік. На запитання, чи вважає він, що Ізраїлю варто "перезавантажити" фінансові відносини зі США, прем’єр відповів ствердно.
 
"Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансовий складник нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо 3,8 мільярда доларів на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки", – каже Нетаньягу.
 
Як вказує прем’єр, відмовитися від американського фінансування він хоче за наступні 10 років, "починаючи зараз" і не чекаючи наступного складу Конгресу США. Він додав, що його країна десятиліттями мала двопартійний "консенсус" щодо допомоги від США, проте останнім часом через зміну ставлення до Ізраїлю і фінансової допомоги в цілому такі рішення піддаються додатковій перевірці.
 
CBS News зазначив, що, за останніми опитуваннями, 60% американців заявили, що негативно ставляться до Ізраїлю. Це на 20% більше, ніж чотири роки тому.
 
Нетаньягу також заявив, що війна в Ірані ще не завершена й ще "багато роботи", адже там досі залишився збагачений уран, який "треба прийти й забрати". Раніше медіа писали, що Трамп повідомив Конгрес США, що вважає війну в Ірані "завершеною".

 

СШАІзраїльБеньямін Натаньяху

Останні матеріали

Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється