Ізраїль планує повністю відмовитися від американської фінансової підтримки

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір відмовитися від американського фінансування у сфері оборони протягом наступних 10 років.

Про це він сказав у інтерв’ю в програмі 60 minutes каналу CBS News.

Нетаньягу каже, що нині Ізраїль отримує від США 3,8 мільярда доларів військової підтримки на рік. На запитання, чи вважає він, що Ізраїлю варто "перезавантажити" фінансові відносини зі США, прем’єр відповів ствердно.

"Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансовий складник нашої військової співпраці. Бо ми отримуємо 3,8 мільярда доларів на рік. І я вважаю, що настав час нам відмовитися від решти військової підтримки", – каже Нетаньягу.