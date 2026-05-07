Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal

Американська Wall Street Journal розповідає про те, як напередодні чергового параду 9 травня путінський режим уперше опинився в ситуації, коли фактичного нічого святкувати: війна проти України вже триває довше, ніж радянсько-німецька, фронт стоїть, втрати росії перевалили за мільйон, а українські дрони регулярно досягають її глибинних регіонів і навіть москви. На тлі цього образ путіна як "захисника" й "надлюдини" розсипається – суспільство дедалі гучніше говорить про втому, страх і провал "спецоперації", а навіть провоєнні блогери та лояльні чиновники натякають на можливість революційних змін. WSJ зазначає, що швидкого обвалу режиму ніхто не прогнозує, але суспільні настрої змінилися настільки відчутно, що найближчі місяці можуть стати для путіна найскладнішими за весь час його правління.

"Культ Дня Перемоги", який плекав президент росії, обертається проти нього: війна триває довше, ніж радянська війна з нацистами, нагадує американська Wall Street Journal.

Як зазначає видання, відколи понад чверть століття тому путін прийшов до влади, він розбудовував нову державну релігію довкола 9 травня – річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною та найсакральнішого дня в російському календарі.

У суботу путін уперше очолюватиме парад у День перемоги в момент, коли його війна проти України вже перевершила за тривалістю війну Радянського Союзу з нацистами.

WSJ наголошує, що святкувати йому немає чого. Безперервні удари українських дронів по росії, зокрема й по столиці, змусили путіна просити про припинення вогню на час урочистостей. Організатори параду, посилаючись на загрози безпеці, значно зменшили масштаб заходу: скасували показ бронетехніки та марш військових курсантів. У москві на кілька днів планують перервати роботу мобільного зв’язку та інтернету.

На тлі того, як фронт стоїть, втрати росії перевалили за мільйон, економіка занепадає, а ракетні й дронові удари стали буденністю, за останні місяці країною прокотилася хвиля глибокого невдоволення, зауважує WSJ. Воно потенційно становить найсерйознішу загрозу правлінню путіна за весь цей час і може виявитися підступнішим за провалений заколот ватажка Євгена Пригожина 2023 року.

російські спецслужби відповіли новими драконівськими обмеженнями, заблокувавши більшу частину активності в інтернеті за зразком китайського "великого фаєрволу". Ці обмеження, які виправдовують необхідністю запобігати дроновим ударам, що, втім, тривають попри все, настільки жорсткі, що навіть провладні націоналісти, які підтримують війну, заговорили про наближення революції. Московськими салонами ширяться чутки про нібито підготовку перевороту і про міжусобну боротьбу між різними гілками силового апарату.

Це не означає, що революція неминуча, як і не означає, що путіна, якому нині 73 роки, невдозі усунуть від справ. Але, зазначає WSJ, зміна настроїв вражає порівняно і з ситуацією ще у грудні минулого року, коли російські посадовці плекали надії, що президент Трамп змусить Україну укласти мирну угоду на умовах москви, зніме економічні санкції та дасть зелене світло "бізнесу як завжди".

Психологічно переломним моментом став січень. Саме тоді путінська так звана "спеціальна військова операція", яка, за кремлівським наративом, має на меті "денацифікувати" Україну, перевершила за тривалістю війну з нацистською Німеччиною 1941-1945 років.

"Кожен день відтоді посилює відчуття, що ми не гідні пам’яті наших дідів, – заявив колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов, а нині опозиційний політик, який живе за кордоном. – путін створив цей культ дідів, і тепер він обертається проти нього".

Прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна спричинила "феноменальну консолідацію суспільства навколо президента", додавши, що вона триває понад чотири роки, бо її цілі ще не досягнуті повністю.

Провоєнна російська медіазнаменитість Анастасія Кашеварова підкреслила зміну суспільних настроїв, коли цього тижня написала в Telegram, що діди в Другій світовій "уже на цей момент дійшли до Берліна, а ми чомусь продовжуємо тільки махати кулаками й нести нісенітниці про червоні лінії".

Удари українських дронів і ракет по російських об’єктах нафтового експорту, НПЗ та військових підприємствах за останні місяці стали звичним явищем. Близько 70% населення росії, зокрема й території за 1700 км від кордону, які вважали себе захищеними, тепер перебувають у зоні досяжності Києва. Спочатку ці атаки створювали ефект "згуртування навколо прапора". Але тепер, коли українські сили стають дедалі ефективнішими, ці удари радше демонструють слабкість путіна.

"путіна сьогодні сприймають як старого діда, діда, що не уявляє реального стану справ у житті людей", – пояснив старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center і автор російського бестселера про падіння авторитарних режимів в Іспанії, Португалії та Греції 1970-х років Олександр Баунов. "Його більше не сприймають як захисника. Його більше не сприймають як Супермена", – додав він.

У нещодавній розмові з Трампом путін запропонував коротке припинення вогню, щоб міг відбутися парад на честь перемоги. Президент України Володимир Зеленський у відповідь оголосив одностороннє припинення вогню, яке мало початися в середу. російська армія, проте, продовжувала атаки на українські міста й після цього терміну, а отже, бойові дії – як і українські удари дронами та ракетами, імовірно, не вщухнуть і протягом параду на вихідних.

"Якби путін міг обирати вільно, він не проводив би цього параду. Він не хоче стояти десь на відкритому місці, зважаючи на те, якої шкоди зазнали російська повітряна розвідка та ППО, і на те, як українські дрони та ракети самі обирають, куди летіти, – заявив колишній високопосадовець міністерства оборони Німеччини, який очолює аналітичний центр IRIS Ніко Ланге. – Але через квазірелігійне значення 9 травня він також не може обійтися без параду", – зазначив він.

Місцевий TikTok-інфлюенсер вловив громадське розчарування у дописі з Чувашії у Поволжі, що приблизно за 1000 км від України та цього тижня зазнала ударів. Українські ракети й дрони, які поцілили у ключове російське військове підприємство, пошкодили також головний торговий центр міста та спричинили жертви серед цивільних.

Замість того, щоб палати патріотичною люттю, Vova_Cola (у якого 178 000 підписників) закликав путіна та Зеленського спокійно сісти й показати, що "розум сильніший за силу", аби людям не доводилося гинути знову, а діти росли в мирі.

"Усі, можливо, крім путіна, почали розуміти, що війна йде не за планом", – пояснив професор історії Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко.

Для Радченка ключовою переломною точкою стала серія українських атак, які за останні тижні спустошили нафтопереробний завод і нафтоекспортний порт Туапсе на Чорному морі, спричинивши масштабне забруднення прибережного району популярних туристичних курортів. "Саме тоді війна прийшла в домівки тих людей, які раніше підтримували її здалеку", – сказав він. "Висновок, який дехто міг би зробити тепер, – війна була поганою ідеєю. Для інших, звісно, висновок такий: її ведуть недостатньо рішуче", – зазначив Радченко.

Як зазначає WSJ, останнє безперечно є позицією багатьох військових аналітиків та патріотичних блогерів з величезною аудиторією в соціальних мережах. Однак і вони дедалі більше обурюються державними обмеженнями та корупцією на високому рівні. Головним антигероєм цього націоналістичного крила є колишній міністр оборони росії, нинішній секретар Ради безпеки Сергій Шойгу – колись довірена особа путіна, якого звинувачують у провалі початкового етапу війни.

Хоча чотирьох колишніх заступників Шойгу в міністерстві оборони відтоді заарештовано за звинуваченнями в корупції, зауважує WSJ, ультрапатріотів обурило те, що генерал-полковника Олександра Чайку, який керував проваленою кампанією із захоплення Києва на початку 2022 року, підвищили до посади нового командувача повітряно-космічних сил росії.

Націоналістичний коментатор Олександр Картавих написав у своєму популярному Telegram-каналі, що за нинішнього "колективного психозу" в росії запасу суспільної стабільності вистачить не довше ніж на два місяці, після чого він передбачає остаточні революційні зміни.

Відчуття масової розгубленості й невдоволення викристалізувала Вікторія Боня – Instagram-інфлюенсерка та колишня російська телезірка, яка живе в Монако і досі трималася осторонь політики. У дописі та відео в Instagram, що зібрали 1,6 мільйона лайків, вона звернулася до путіна і сказала, що він не уявляє реальних проблем країни, бо злодійкуваті губернатори та чиновники постійно йому брешуть і бо країною керує страх.

Вона прямо не згадала війну, крім посилання на чорноморський нафтовий розлив, а зосередилася натомість на тому, що уряд не реагує на повені на Кавказі, на тому, як дешеві китайські товари вбивають місцевих підприємців, та на тому, як нові заборони щодо Instagram унеможливлюють спілкування з клієнтами, родичами та друзями.

"Ви не знаєте, що коїться у країні", – сказала вона путіну, водночас наполягаючи, що лишається лояльною громадянкою росії. "Люди втомляться боятися. Їх стискають у пружину, і одного дня ця пружина розпрямиться", – наголосила вона.

Колишній спічрайтер путіна Галлямов розповів, що ці настрої відображають ширшу тенденцію. "Люди, яким раніше було байдуже до політики, тепер вважають модним висловлювати політичні погляди, перейматися стражданнями людей і скаржитися на владу, – зазначив він. – Історично така мода зазвичай передує революціям".

кремль відповів Боні заявою, що візьме її поради до уваги. Інші посадовці кремля публічно зазначали, що нові заборони зайшли надто далеко – хоча жодних кроків для їх скасування не зроблено.

"кремль розуміє, що попереду може бути серйозне невдоволення, тож вирішив поки що дозволяти йому проявлятися на низовому рівні", – вважає Марат Гельман, колишній радник путіна та керівник державного телебачення, який нині мешкає за кордоном і підтримує опозицію. За його словами, поки що в кремля достатньо ресурсів, аби придушити будь-яке громадянське повстання.

Джон Салліван, який обіймав посаду посла США в москві, коли почалося вторгнення в Україну у 2022 році, не такий упевнений. "У росії кажуть, що події назрівають повільно, але коли вони вже відбуваються – то стрімко. Я не сказав би цього рік чи два тому, але думаю, що тепер це можливо", – заявив він.

Джерело: Wall Street Journal