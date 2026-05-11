11 травня 2026, 16:08
Пісторіус застеріг: заяви путіна про завершення війни можуть бути черговим обманом
Міністр оборони Німеччини вважає, що кремль використовує мирну риторику як елемент гібридної війни.

Борис Пісторіус під час візиту до Києва у понеділок попередив, що заяви путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговою спробою маніпуляції.

Про це він сказав на брифінгу з українським колегою Михайлом Федоровим, його цитує "Укрінформ".

За словами Пісторіуса, путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі російський правитель майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати раніше захоплені території.

"Саме тому, що путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України, подальше зміцнення України у військовому плані", – наголосив міністр.

Пісторіус підкреслив, що якби путін справді хотів завершити війну, він міг би просто вивести війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Натомість під час попередніх переговорних процесів кремль неодноразово порушував домовленості.

"Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів", – сказав глава Міноборони Німеччини.

"Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю це черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни", – додав він.

