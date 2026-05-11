Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до Києва.

По прибуттю до київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною у межах стратегічного партнерства.

"Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів.Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем на всіх відстанях, особливо в області глибоких ударів. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн", – сказав Пісторіус.