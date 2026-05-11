Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

11 травня 2026, 08:55
Фото: Kay Nietfeld / DPA
Головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною у межах стратегічного партнерства.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до Києва.
 
Про це пише Stern.
 
По прибуттю до київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною у межах стратегічного партнерства.
 
"Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів.Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем на всіх відстанях, особливо в області глибоких ударів. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн", – сказав Пісторіус.
 
Нагадаємо, 14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги для України. Берлін профінансує контракт на кілька сотень ракет до американських систем ППО Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.
 
Серед іншого, Україна та Німеччина домовилися про 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння

 

Німеччина війна в Україні росія окупанти

