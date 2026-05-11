11 травня 2026, 15:27
ЄС запровадив санкції проти причетних до викрадення українських дітей
За оцінками, з початку війни росія депортувала та викрала майже 20 500 українських дітей.

Рада Євросоюзу в понеділок, 11 травня, запровадила санкції проти осіб та організацій, відповідальних за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

Під нові обмежувальні заходи потрапили 16 осіб та сім юридичних осіб, причетних до систематичної незаконної депортації, примусового переміщення та примусової асиміляції українських неповнолітніх, зокрема через мілітаризовану освіту, а також їх незаконного усиновлення та вивезення до росії й на окуповані території.

До санкційного списку увійшли федеральні державні установи, пов'язані з Міністерством освіти росії, зокрема Всеросійські дитячі центри "Орльонок", "Алиє паруса" та "Смєна". За даними ЄС, вони організовують програми для українських дітей, у рамках яких ті проходять проросійську ідеологічну обробку через патріотичні заходи та військово-орієнтовану діяльність.

Інші включені до списку організації приймають українських неповнолітніх, вивезених з окупованих територій, та залучають їх до програм політичної індоктринації і заходів з елементами базового військового вишколу.

Санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня за спільною організацією ЄС, України та Канади, метою якої є планування конкретних кроків з повернення викрадених дітей та притягнення росії до відповідальності.

Цього ж дня аналогічні санкції за депортацію українських дітей ввела і Британія.

