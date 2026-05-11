Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією – Сибіга

11 травня 2026, 16:35
МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Грузією та продовжити конструктивний діалог після зустрічі лідерів у Єревані. Таку його заяву вранці 11 травня процитувало відомство.

Водночас у коментарі грузинському виданню Euroscope Сибіга сказав, що незабаром  матиме зустріч із грузинським колегою для переговорів. (14-15 травня в Кишиневі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи).  Він додав, що у взаєминах між країнами зберігаються "сенситивні" питання, але Київ готовий до діалогу із Тбілісі.

"Ми відкриті до цього конструктивного діалогу. У Молдові, у найближчому майбутньому, я матиму зустріч з моєю колегою з Грузії. Таким чином ми бажаємо належним чином врегулювати дипломатичний шлях наших двосторонніх відносин", – сказав глава українського МЗС.

Сибіга також сказав, що нещодавня зустріч у Єревані президента України Володимира Зеленського та прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе була "історичною".

Глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі  уже заявила в ефірі провладного Imedi TV, що розраховує на зміну ставлення України до Грузії "на ділі, а не лише на словах". За її словами "несправедливе ставлення, нереалістичні коментарі, резолюції та кроки важко забути за один день".

