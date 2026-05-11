Німеччина профінансує нові оборонні технології України

11 травня 2026, 15:03
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
Федоров назвав Німеччину країною номер один у світі за обсягом безпекової допомоги Україні.

Михайло Федоров і Борис Пісторіус підписали документ про запуск програми Brave Germany, спрямованої на розвиток оборонних технологій та підтримку інноваційних стартапів.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

На брифінгу за підсумками підписання Федоров назвав Німеччину країною номер один у світі за обсягом безпекової допомоги Україні.

"Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу, ППО", – наголосив міністр.

Серед ключових напрямків допомоги він виокремив закупівлю сотень ракет для систем Patriot, які Берлін передавав і фінансував. Нещодавно, за словами Федорова, сторони підписали великий контракт, виконання якого вже розпочато, а перші ракети Україна очікує отримати наступного року.

"Це для нас безпрецедентний пакет допомоги", – підкреслив він.

Крім Patriot, Федоров подякував за фінансування дронів-перехоплювачів, систем IRIS-T та ракет до них. Окремо він відзначив підтримку ударних напрямків: Німеччина почала фінансувати middle strike та deep strike, що дозволяють уражати логістичну інфраструктуру противника. Берлін також виділив перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони.

Серед інших напрямків підтримки, "Чеська ініціатива" та фінансування далекобійної артилерії.

