Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Буданов прибув у Вільнюс для переговорів із владою Литви

11 травня 2026, 14:55
Буданов прибув у Вільнюс для переговорів із владою Литви
Фото: РБК-УКРАЇНА
Основними темами є питання регіональної безпеки, підтримки України й координації подальшої співпраці між країнами.
Керівник Офісу президента (ОП) України Кирило Буданов 11 травня прибув у Литву, де проводить низку зустрічей із литовськими посадовцями.
 
Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT.
 
За інформацією джерел видання, Буданов має відвідати президентський офіс Литви й інші державні установи, де зустрінеться з представниками оборонного й безпекового секторів країни. Основними темами є питання регіональної безпеки, підтримки України й координації подальшої співпраці між країнами.
 
Литва залишається одним із головних союзників України в межах НАТО і Європейського союзу, наголошують у публікації. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Вільнюс надає Києву військову, фінансову й гуманітарну допомогу.
 
"Ім'я Буданова пов'язують із кількома гучними українськими операціями проти росії й на окупованих росією територіях, зокрема з вибухом 2022 року на Кримському мосту, який з'єднує рф з анексованим Кримським півостровом", – зазначило литовське медіа.
 
війна в Україніросія окупантиКирило Буданов

Останні матеріали

Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється