Буданов прибув у Вільнюс для переговорів із владою Литви

Керівник Офісу президента (ОП) України Кирило Буданов 11 травня прибув у Литву, де проводить низку зустрічей із литовськими посадовцями.

За інформацією джерел видання, Буданов має відвідати президентський офіс Литви й інші державні установи, де зустрінеться з представниками оборонного й безпекового секторів країни. Основними темами є питання регіональної безпеки, підтримки України й координації подальшої співпраці між країнами.

Литва залишається одним із головних союзників України в межах НАТО і Європейського союзу, наголошують у публікації. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Вільнюс надає Києву військову, фінансову й гуманітарну допомогу.

"Ім'я Буданова пов'язують із кількома гучними українськими операціями проти росії й на окупованих росією територіях, зокрема з вибухом 2022 року на Кримському мосту, який з'єднує рф з анексованим Кримським півостровом", – зазначило литовське медіа.