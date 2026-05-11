Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США

Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з'явилися симптоми хантавірусу. Усіх п'ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження – їх перевозять у біоізоляційних капсулах.

Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого – 45 днів самоізоляції вдома.