Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США

11 травня 2026, 09:53
Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США
Фото: Getty Images
Пасажирів лайнера чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого – 45 днів самоізоляції вдома.
Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з'явилися симптоми хантавірусу. Усіх п'ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження – їх перевозять у біоізоляційних капсулах.
 
Про це повідомляє BBC.
 
Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого – 45 днів самоізоляції вдома.
 
Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабкопозитивний результат тесту на вірус Андес. Обох перевозять у біоізоляційних капсулах літака.
 
Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу вже відправлені додому. Британців повернули до Манчестера – симптомів ніхто не виявляє, але всі перебувають під наглядом. 14 іспанців відправлені на обов'язковий карантин у військовий шпиталь у Мадриді. 26 осіб – включно з вісьмома нідерландцями – прибули до Нідерландів. Останні два евакуаційні рейси заплановані на понеділок.
 
З початку спалаху загинули троє людей. Перша смерть сталася 11 квітня – просто на борту. Друга – 26 квітня в Йоганнесбурзі, куди 69-річна нідерландка злетіла з острова Святої Єлени. Третя – 2 травня на борту. Двоє британців з підтвердженим зараженням лікуються в Нідерландах і Південній Африці.
 
Ще один британець проходить лікування на острові Трістан-да-Кунья, куди британські армійські медики доставили запаси, стрибнувши з парашутом.

 

СШАФранціяхантавірус

Останні матеріали

Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється