Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США
11 травня 2026, 09:53
Пасажирів лайнера чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого – 45 днів самоізоляції вдома.
Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з'явилися симптоми хантавірусу. Усіх п'ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження – їх перевозять у біоізоляційних капсулах.
Про це повідомляє BBC.
Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого – 45 днів самоізоляції вдома.
Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабкопозитивний результат тесту на вірус Андес. Обох перевозять у біоізоляційних капсулах літака.
Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу вже відправлені додому. Британців повернули до Манчестера – симптомів ніхто не виявляє, але всі перебувають під наглядом. 14 іспанців відправлені на обов'язковий карантин у військовий шпиталь у Мадриді. 26 осіб – включно з вісьмома нідерландцями – прибули до Нідерландів. Останні два евакуаційні рейси заплановані на понеділок.
З початку спалаху загинули троє людей. Перша смерть сталася 11 квітня – просто на борту. Друга – 26 квітня в Йоганнесбурзі, куди 69-річна нідерландка злетіла з острова Святої Єлени. Третя – 2 травня на борту. Двоє британців з підтвердженим зараженням лікуються в Нідерландах і Південній Африці.
Ще один британець проходить лікування на острові Трістан-да-Кунья, куди британські армійські медики доставили запаси, стрибнувши з парашутом.