Індія відмовилася від російського СПГ через ризик санкцій США

11 травня 2026, 18:44
Танкер із російським СПГ не зміг розвантажитися в Індії після відмови влади.

Індія відхилила пропозицію росії продати їй скраплений природний газ (СПГ), що підпадає під санкції США попри дефіцит, спричинений напруженістю на Близькому Сході.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Ця позиція підкреслює тонкий баланс, який третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі прагне знайти між забезпеченням поставок енергоносіїв та уникненням поставок СПГ, що перебуває під санкціями США; такі вантажі важче замаскувати, і вони несуть більший ризик недотримання вимог, – йдеться в публікації. – Вона також підкреслює обмеженість можливостей москви переорієнтувати свій експорт СПГ на нові ринки".

За словами одного з джерел, небажання Індії призвело до того, що вантаж СПГ із російського заводу Газпром СПГ Портовая, що знаходиться під санкціями США, не зміг бути вивантажений, незважаючи на те, що в середині квітня Індія була вказана як пункт призначення. 

У середині квітня Reuters, посилаючись на дані LSEG щодо судноплавства, повідомляло, що танкер Kunpeng об'ємом 138 200 кубічних метрів прямував до терміналу імпорту СПГ у Дахеджі на заході Індії. 

За даними LSEG, зараз це судно знаходиться поблизу вод Сінгапуру, і пункт призначення не повідомляється.

Індія, найбільший покупець російської морської сирої нафти, повідомила заступнику міністра енергетики росії Павлу Сорокіну про своє рішення не купувати СПГ, що перебуває під санкціями, під час його візиту 30 квітня, коли він зустрівся з індійськими чиновниками, пише Reuters.

При цьому Сорокін може повернутися в червні для подальших переговорів.

"Індія відкрита для купівлі дозволеного російського СПГ, але більшість цих обсягів призначена для Європи, – повідомило джерело. – Китай залишається основним покупцем російського СПГ".

Як повідомлялось, Індія вперше від початку повномасштабної війни в Україні на тлі енергетичної кризи та загострення ситуації навколо Ірану готується відновити імпорт російського СПГ і посилити енергетичну співпрацю з рф, попри ризик санкцій.

