Макрон різко перервав конференцію в Африці через шум у залі

На саміті в Африці, спільно організованим Францією та Кенією, французький лідер Емманюель Макрон перервав конференцію з питань культури. Він був роздратований постійним шумом та вимагав від аудиторії тиші.

Про це пише BFMTV.

Саміт "Африка вперед" організували для зміцнення економічного партнерства між африканським континентом та Францією. Макрон, який сидів у першому ряду, швидко встав, щоб звернутися до аудиторії.

"Вибачте, всі... Гей, гей! Вибачте, але неможливо говорити про культуру з таким шумом... Це цілковита неповага. Я пропоную, якщо ви хочете поговорити про інші речі, ви можете піти. Якщо ви хочете залишитися тут, ми послухаємо доповідачів і гратимемо за тими ж правилами. Дякую", – сказав Макрон натовпу.

Макрона та Францію критикують в Африці з часів його першого терміну на посаді президента. Саміт "Африка вперед" розглядається як спосіб розвіяти уявлення про "сферу впливу" Франції на континенті.

"Ця епоха закінчилася", – наголосив Макрон.

Під час того ж саміту він відмовився виступати, доки не відновиться спокій у залі. За його словами, тиша "зазвичай заглушає шум".