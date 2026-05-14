Масований удар росії демонструє її лицемірство та слабкість – Макрон

На думку президента Франції, кремль не знає, як завершити цю війну.

Масований комбінований удар росії по Україні демонструє лицемірство та слабкість москви.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він наголосив, що здійснивши наймасштабніший за останні чотири роки удар дронами та ракетами по українських містах і цивільному населенню, країна-агресорка "ще більше поглиблює тяжкість своєї агресії". "Вона демонструє всю лицемірство, з якою вела переговори щодо крихкого перемир’я останніх днів", – зазначив Макрон.

Французький лідер зауважив, що, обстрілюючи цивільне населення, росія демонструє свою слабкість. Він додав, що москва не знає, як завершити цю війну.

"Франція стоїть на боці України та українського народу і продовжуватиме докладати зусиль для припинення бойових дій та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи", – зазначив Макрон.