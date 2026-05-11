Трамп зобов’язав держагентства купувати лише американську продукцію

Президент США підписав виконавчий указ, за яким компанії, які маркують завезені з-за кордону товари як Made in America втратять можливість продавати їх федеральним агентствам США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що тепер усі американські федеральні агентства будуть закуповувати лише американську продукцію, щоб не "грабувати" країну.

Про це він написав у Truth Social.

"Протягом десятиліть вашингтонські політики відправляли гроші платників податків за кордон і дозволили іноземним країнам обікрасти нас, залишивши позаду наших робітників, фабрики та ланцюги постачання. Зрада закінчилася", – написав Трамп.

Американський президент також розкритикував "вашингтонських бюрократів", які "роздають винятки у федеральних закупівлях, як цукерки".