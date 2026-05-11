Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп зобов’язав держагентства купувати лише американську продукцію

11 травня 2026, 12:09
Трамп зобов’язав держагентства купувати лише американську продукцію
Президент США підписав виконавчий указ, за яким компанії, які маркують завезені з-за кордону товари як Made in America втратять можливість продавати їх федеральним агентствам США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що тепер усі американські федеральні агентства будуть закуповувати лише американську продукцію, щоб не "грабувати" країну.
 
Про це він написав у Truth Social.
 
"Протягом десятиліть вашингтонські політики відправляли гроші платників податків за кордон і дозволили іноземним країнам обікрасти нас, залишивши позаду наших робітників, фабрики та ланцюги постачання. Зрада закінчилася", – написав Трамп.
 
Американський президент також розкритикував "вашингтонських бюрократів", які "роздають винятки у федеральних закупівлях, як цукерки".
 
Трамп зазначив, що підписав виконавчий указ EO 14392, за яким компанії, які маркують завезені з-за кордону товари як Made in America втратять можливість продавати їх федеральним агентствам США. Дані про такі компанії також можуть передати до Міністерства юстиції США для можливого переслідування за "законом про неправдиві вимоги".
 
"Більше жодних ігор. Жодних фальшивих маркувань. Жодного обману американського платника податків. “Америка понад усе” означає “купуй американське”", – заявив Трамп.

 

Дональд Трамппродукти

Останні матеріали

Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється