Трамп обговорить із Сі Цзіньпіном продаж зброї Тайваню

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушить питання продажу американського озброєння Тайваню під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці цього тижня.

Про це пише Al Jazeera.

"Я збираюся обговорити це з президентом Сі. Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили, і я проведу цю дискусію. Це одна з багатьох тем, про які я буду говорити", – зазначив Трамп.

Президент США також зауважив, що вважає ескалацію навколо острова малоймовірною, оскільки має "дуже хороші стосунки" з китайським лідером.

"Я не думаю, що це станеться", – сказав Трамп.

Водночас, як пише видання, питання оборонної підтримки Тайбея залишається ключовою "гарячою точкою" у відносинах між країнами, адже Пекін наполягає, що острів є частиною його території. Водночас Тайвань наполягає на тому, що його народ має право самостійно вирішувати власну долю.