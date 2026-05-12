Трамп обговорить із Сі Цзіньпіном продаж зброї Тайваню

12 травня 2026, 15:07
Президент США також зауважив, що вважає ескалацію навколо острова малоймовірною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що порушить питання продажу американського озброєння Тайваню під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці цього тижня.
 
Про це пише Al Jazeera.
 
"Я збираюся обговорити це з президентом Сі. Президент Сі хотів би, щоб ми цього не робили, і я проведу цю дискусію. Це одна з багатьох тем, про які я буду говорити", – зазначив Трамп.
 
Президент США також зауважив, що вважає ескалацію навколо острова малоймовірною, оскільки має "дуже хороші стосунки" з китайським лідером.
 
"Я не думаю, що це станеться", – сказав Трамп.
 
Водночас, як пише видання, питання оборонної підтримки Тайбея залишається ключовою "гарячою точкою" у відносинах між країнами, адже Пекін наполягає, що острів є частиною його території. Водночас Тайвань наполягає на тому, що його народ має право самостійно вирішувати власну долю.
 
Нагадаємо, з 1979 року, після встановлення дипломатичних відносин із КНР, США підтримують Тайвань на підставі "Закону про відносини з Тайванем". Документ зобов'язує Вашингтон постачати острову озброєння для самозахисту, водночас зберігаючи баланс сил у регіоні та уникаючи прямої дестабілізації відносин із Пекіном. Президент США Дональд Трамп у середу, 13 травня, розпочне свій перший за останні девʼять років офіційний візит до Китаю. Лідери планують обговорити питання економіки та енергетики. Як пише CBS, американський президент також може тиснути на Китай, щоб той просував Ірану ідею закінчення війни зі США.
війна, Дональд Трамп, Сі Цзіньпін

