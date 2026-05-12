У Німеччині різко зросла підтримка ультраправих

У Німеччині різко зросла підтримка ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) після того, як вона почала критикувати війну Дональда Трампа в Ірані.

Політична сила використовує невдоволення виборців урядом і стрімке зростання цін на пальне. Партія, яку класифікують як екстремістську та яка виступає за відновлення імпорту дешевих російських енергоносіїв, зросла в опитуваннях громадської думки з 25% до 27% з березня. Ультраправі обігнали керівних християнських демократів.

AfD скористалася невдоволенням німців через економічний застій у країні, критикуючи уряд, відмовляючись від агресивних лозунгів у стилі MAGA та дистанціюючись від президента США. Експерти зазначають, що зростання цін на паливо загострило питання вартості життя, виявило вразливість Німеччини до зовнішніх криз та посилило невдоволення економічною та енергетичною політикою уряду. Ціни на бензин у Німеччині трохи вищі, ніж у сусідніх Франції чи Австрії.

Середній клас, де раніше підтримка ультраправих не схвалювалася, стає лояльнішим до партії. Керівництво AfD також використовує глибокі антиамериканські настрої у східній Німеччині напередодні трьох регіональних виборів пізніше цього року. За прогнозами, у Саксонії-Ангальт політична партія отримає близько 40% голосів на початку вересня, випередивши ХДС, який очолює нинішню коаліцію. Посилення позицій партії підвищує її шанси на отримання абсолютної більшості у цій колишній комуністичній землі, пише FT.