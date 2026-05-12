Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США перевірить понад 40 біолабораторій в Україні – NYP

12 травня 2026, 16:09
США перевірить понад 40 біолабораторій в Україні – NYP
Фото: Getty Images
Нині адміністрація Трампа використовує тему цих лабораторій у власному внутрішньополітичному контексті – як аргумент проти курсу попередньої адміністрації.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні.

Про це повідомляє New York Post. 

За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим "gain-of-function" дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.
 
"Пандемія Covid-19 наочно продемонструвала, які катастрофічні наслідки для всього світу можуть мати дослідження небезпечних збудників у біолабораторіях", – заявила Габбард.
 
За її словами, попри очевидні ризики, чиновники адміністрації Байдена, зокрема колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, "брехали американцям про існування цих фінансованих США лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду".  Понад сорок лабораторій, які потрапили під перевірку, розташовані в Україні. Згідно з даними Офісу директора національної розвідки, вони отримували фінансування в межах програми Міністерства оборони США з ліквідації зброї масового знищення після завершення холодної війни – так звана Програма спільного зменшення загрози (Cooperative Threat Reduction). Мета програми – посилення біобезпеки та запобігання майбутнім спалахам хвороб, а не розробка зброї. Американські чиновники попередньо застерігали, що через російське вторгнення ці об'єкти можуть опинитися під загрозою.
 
У березні 2022 року тодішня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила на слуханнях у Сенаті існування в Україні "біологічних дослідницьких об'єктів" і висловила занепокоєння тим, що вони можуть перейти під контроль росії. Після цього Держдепартамент США офіційно спростував будь-які звинувачення у розробці хімічної чи біологічної зброї в Україні, назвавши їх китайською та російською пропагандою.
 
Міністр оборони Піт Гегсет також підтримав ревізію, заявивши, що "попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження та закордонні біолаборатороії за рахунок американських платників податків, а потім навмисно приховувала це від громадян". 

 

СШАвійна в Українібіолабораторії

Останні матеріали

Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється