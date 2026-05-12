США перевірить понад 40 біолабораторій в Україні – NYP

Нині адміністрація Трампа використовує тему цих лабораторій у власному внутрішньополітичному контексті – як аргумент проти курсу попередньої адміністрації.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні.

Про це повідомляє New York Post.

За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим "gain-of-function" дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.

"Пандемія Covid-19 наочно продемонструвала, які катастрофічні наслідки для всього світу можуть мати дослідження небезпечних збудників у біолабораторіях", – заявила Габбард.

За її словами, попри очевидні ризики, чиновники адміністрації Байдена, зокрема колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, "брехали американцям про існування цих фінансованих США лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду". Понад сорок лабораторій, які потрапили під перевірку, розташовані в Україні. Згідно з даними Офісу директора національної розвідки, вони отримували фінансування в межах програми Міністерства оборони США з ліквідації зброї масового знищення після завершення холодної війни – так звана Програма спільного зменшення загрози (Cooperative Threat Reduction). Мета програми – посилення біобезпеки та запобігання майбутнім спалахам хвороб, а не розробка зброї. Американські чиновники попередньо застерігали, що через російське вторгнення ці об'єкти можуть опинитися під загрозою.