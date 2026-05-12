США перевірить понад 40 біолабораторій в Україні – NYP
12 травня 2026, 16:09
Нині адміністрація Трампа використовує тему цих лабораторій у власному внутрішньополітичному контексті – як аргумент проти курсу попередньої адміністрації.
Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні.
Про це повідомляє New York Post.
За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим "gain-of-function" дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.
"Пандемія Covid-19 наочно продемонструвала, які катастрофічні наслідки для всього світу можуть мати дослідження небезпечних збудників у біолабораторіях", – заявила Габбард.
За її словами, попри очевидні ризики, чиновники адміністрації Байдена, зокрема колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, "брехали американцям про існування цих фінансованих США лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду". Понад сорок лабораторій, які потрапили під перевірку, розташовані в Україні. Згідно з даними Офісу директора національної розвідки, вони отримували фінансування в межах програми Міністерства оборони США з ліквідації зброї масового знищення після завершення холодної війни – так звана Програма спільного зменшення загрози (Cooperative Threat Reduction). Мета програми – посилення біобезпеки та запобігання майбутнім спалахам хвороб, а не розробка зброї. Американські чиновники попередньо застерігали, що через російське вторгнення ці об'єкти можуть опинитися під загрозою.
У березні 2022 року тодішня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила на слуханнях у Сенаті існування в Україні "біологічних дослідницьких об'єктів" і висловила занепокоєння тим, що вони можуть перейти під контроль росії. Після цього Держдепартамент США офіційно спростував будь-які звинувачення у розробці хімічної чи біологічної зброї в Україні, назвавши їх китайською та російською пропагандою.
Міністр оборони Піт Гегсет також підтримав ревізію, заявивши, що "попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження та закордонні біолаборатороії за рахунок американських платників податків, а потім навмисно приховувала це від громадян".